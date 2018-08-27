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  • Удобство наливания любых жидкостей Удобство наливания любых жидкостей Удобство наливания любых жидкостей

    Avance Collection Металлический чайник: контроль температуры, подогрев

    HD9359/90

    Удобство наливания любых жидкостей

    Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды.

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    Avance Collection Металлический чайник: контроль температуры, подогрев

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    Удобство наливания любых жидкостей

    С контролем температуры и функцией подогрева

    • Металл
    • 1,7 л
    • Крышка на пружине
    4 кнопки для разных напитков и ингредиентов

    4 кнопки для разных напитков и ингредиентов

    Запрограммированные режимы (40 °C, 60 °C, 80 °C и 100 °C) обеспечивают оптимальное нагревание воды до нужной температуры для подогрева грудного молока, приготовления чая, растворимого кофе, супа и лапши. Чтобы узнать, какой температуры вода необходима для приготовления напитка, обратитесь к инструкциям производителя.

    Экономия до 69 % энергии благодаря индикатору чашек

    Экономия до 69 % энергии благодаря индикатору чашек

    Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.

    Мелкоячеистый фильтр задерживает небольшие частицы известкового налета

    Мелкоячеистый фильтр задерживает небольшие частицы известкового налета

    Съемный мелкоячеистый фильтр на носике задерживает даже небольшие частицы известкового налета размером от 200 мкм, сохраняя чистоту чашки.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

    Крышка на пружине и большое отверстие для очистки

    Крышка на пружине и большое отверстие для очистки

    Крышка плавно открывается одним касанием кнопки, чтобы вы точно не ошпарились. Большой диаметр отверстия упростит процедуру очистки.

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный уровень воды с индикатором под ручкой.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304)

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304)

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) гарантируют безопасность и высокое качество каждого глотка воды.

    Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды*

    Благодаря специальной функции поддерживается выбранная температура воды, поэтому ее не нужно кипятить повторно.

    Регулятор Strix

    Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Металл
      Емкость резервуара для воды
      1,7 л
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      1850–2200 Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      15,4 см
      Ширина изделия
      22,4 см
      Высота изделия
      25 см
      Вес продукта
      1303 г
      Длина упаковки
      19,8 см
      Ширина упаковки
      24,4 см
      Высота упаковки
      25,2 см
      Вес в упаковке
      335,4 г

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • Благодаря функции Keep warm чайник поддерживает выбранную температуру ниже 100 °C с погрешностью ± 5 °C в течение 30 минут. При выборе температуры выше 100 °C фактическая температура воды будет поддерживаться на уровне 90–100 °C, позволяя обойтись без повторного кипячения.
    • На 25 % больше обычного металлического чайника Philips HD9320.

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