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Avance Collection

Чайник с контролем температуры

HD9359/90
Общая оценка / 5
1 награда
  • Удобство наливания любых жидкостей Удобство наливания любых жидкостей Удобство наливания любых жидкостей
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    Avance Collection Чайник с контролем температуры

    HD9359/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Удобство наливания любых жидкостей

    Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Чайник с контролем температуры

    Удобство наливания любых жидкостей

    Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды. Узнать обо всех преимуществах

    Удобство наливания любых жидкостей

    Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Чайник с контролем температуры

    Удобство наливания любых жидкостей

    Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобство наливания любых жидкостей

      С контролем температуры и функцией подогрева

      • Металл
      • 1,7 л
      • Крышка на пружине
      4 кнопки для разных напитков и ингредиентов

      4 кнопки для разных напитков и ингредиентов

      Запрограммированные режимы (40 °C, 60 °C, 80 °C и 100 °C) обеспечивают оптимальное нагревание воды до нужной температуры для подогрева грудного молока, приготовления чая, растворимого кофе, супа и лапши. Чтобы узнать, какой температуры вода необходима для приготовления напитка, обратитесь к инструкциям производителя.

      Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи

      Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи

      Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

      Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

      Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки

      Крышка плавно открывается нажатием кнопки, что исключает контакт с паром. Широкое отверстие упрощает процесс очистки.

      Удобный индикатор уровня воды

      Удобный индикатор уровня воды

      Удобный индикатор под ручкой позволяет следить за количеством воды.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

      Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды*

      Благодаря специальной функции поддерживается выбранная температура воды, поэтому ее не нужно кипятить повторно.

      Прочный корпус из нержавеющей стали для долгого срока службы

      Прочный полностью металлический корпус из пищевой шлифованной нержавеющей стали для долгой и надежной службы.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        230 x 188 x 257 mm
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        242x196x250 mm
        Микрофильтр
        200 мкм
        напряжение
        220–240 V
        Вес A-Box
        7,22 kg
        Длина шнура
        0,75 m
        Частота
        50/60 Hz
        Объем чайника
        1,7 л
        Сделано в
        Китай
        Вес, включая упаковку
        1,68 kg
        Цвет
        Металл
        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Плоский нагревательный элемент
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение
        • Сигнал готовности
        • Настройка температуры
        • Индикатор включения питания
        • Наполнение через носик или крышку
        Мощность
        1850–2200 W
        Размеры A-box (Д x Ш x В)
        408 x 252 x 516 mm
        Вес изделия
        1,33 kg
        Цвет панели управления
        Черный, матовый металлик, линейный дизайн

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        полипропилен

      • Забота об окружающей среде

        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt;0.5 W
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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          • Благодаря функции Keep warm чайник поддерживает выбранную температуру ниже 100 °C с погрешностью ± 5 °C в течение 30 минут. При выборе температуры выше 100 °C фактическая температура воды будет поддерживаться на уровне 90–100 °C, позволяя обойтись без повторного кипячения.
          • На 25 % больше обычного металлического чайника Philips HD9320.