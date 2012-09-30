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  • Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков

    Avance Collection Чайник

    HD9384/20

    Превосходный вкус горячих напитков

    Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры.

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    Avance Collection Чайник

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    Превосходный вкус горячих напитков

    Благодаря оптимальным настройкам температуры приготовления

    • 1,7 л, 2400 Вт
    • Цифровая настройка температуры воды
    • Чернильно-черный
    • Крышка на пружине
    5 запрограммированных кнопок для выбора предпочитаемого горячего напитка

    5 запрограммированных кнопок для выбора предпочитаемого горячего напитка

    Цифровые установки температуры 40, 80, 90, 95 и 100 °C позволяют подогреть воду до необходимой температуры для приготовления различных видов чая, растворимого кофе или супа.

    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

    Беспроводная подставка с поворотом 360°

    Беспроводная подставка с поворотом 360°

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Удобное наполнение через носик/крышку

    Удобное наполнение через носик/крышку

    Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

    Фильтр в носике для более чистой воды в чашке и чайнике

    Фильтр в носике для более чистой воды в чашке и чайнике

    Благодаря мелкоячеистому фильтру в носике Вы всегда будете пить из чашки чистую воду без частиц известкового налета.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

    Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

    Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

    Больше не нужно каждый раз повторно кипятить воду. Функция поддержания температуры сохраняет необходимую температуру воды в соответствии с выбранной установкой.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    • Аксессуары

      В комплекте
      Фильтр в носике

    • Технические характеристики

      Мощность
      2400  W
      Емкость
      1,7  l

    • Дизайн

      Цвет
      Чернильный Черный

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      236 x 356 x 236  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      200 x 270 x 230  mm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Подставка с поворотом на 360 градусов
      • Автоматическое отключение
      • Защита от выкипания
      • Отделение для хранения шнура
      • Плоский нагревательный элемент
      • Эргономичный дизайн
      • Наполнение через носик или крышку
      • Широко открывающаяся крышка

    • Отделка

      Материал нагревательного элемента
      Нержавеющая сталь

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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