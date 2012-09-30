HD9384/20
Превосходный вкус горячих напитков
Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры.Узнать обо всех преимуществах
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Цифровые установки температуры 40, 80, 90, 95 и 100 °C позволяют подогреть воду до необходимой температуры для приготовления различных видов чая, растворимого кофе или супа.
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.
Благодаря мелкоячеистому фильтру в носике Вы всегда будете пить из чашки чистую воду без частиц известкового налета.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Больше не нужно каждый раз повторно кипятить воду. Функция поддержания температуры сохраняет необходимую температуру воды в соответствии с выбранной установкой.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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