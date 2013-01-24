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Viva Collection

аэрогриль

HD9904/00
Общая оценка / 5
  • Расширение возможностей аэрогриля Расширение возможностей аэрогриля Расширение возможностей аэрогриля
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    Viva Collection аэрогриль

    HD9904/00
    Общая оценка / 5

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection аэрогриль

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection аэрогриль

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах

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      Аксессуар для аэрогриля

      • Двухуровневый аксессуар
      • Подходит для мультипечей VIVA
      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Съемный ящик и корзина для еды имеют антипригарное покрытие, их можно мыть в посудомоечной машине.

      Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

      Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

      Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте и обжаривайте вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

      Аксессуар позволяет готовить тонкие котлеты

      Аксессуар позволяет готовить тонкие котлеты

      Аксессуар позволяет готовить тонкие котлеты и бифштексы.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Материалы
        Плакированная сталь

      • Общие характеристики

        Антипригарное покрытие
        Да

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