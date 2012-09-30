HD9904/00
Расширение возможностей аэрогриля
Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.Узнать обо всех преимуществах
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Съемный контейнер и корзину с антипригарным покрытием можно легко мыть в посудомоечной машине.
Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда, например котлеты для бургеров.
Совместимость изделия
Общие характеристики
Дизайн и отделка
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