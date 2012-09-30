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  • Расширение возможностей аэрогриля Расширение возможностей аэрогриля Расширение возможностей аэрогриля

    Viva Collection Аэрогриль

    HD9904/00

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.

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    Viva Collection Аэрогриль

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    Расширение возможностей аэрогриля

    Аксессуар для аэрогриля

    • Двухуровневый аксессуар
    • Подходит для мультипечей VIVA
    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Съемный контейнер и корзину с антипригарным покрытием можно легко мыть в посудомоечной машине.

    Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

    Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

    Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

    Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда

    Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда

    Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда, например котлеты для бургеров.

    • Совместимость изделия

      Совместимые продукты
      HD9100, HD9742, HD9741, HD9743, HD9216, HD9217, HD9250, HD9251, HD9220, HD9230, HD9621, HD9628, HD9721, HD9722, HD9723, HD9728, HD9641, HD9642

    • Общие характеристики

      Антипригарное покрытие
      Да

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      Плакированная сталь

    Badge-D2C

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