Расширение возможностей аэрогриля

Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.