HD9905/00
Расширение возможностей аэрогриля
Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.Узнать обо всех преимуществах
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Этот двухуровневый аксессуар для аэрогриля можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования!
Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда, например котлеты для бургеров.
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Общие характеристики
Технические характеристики
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