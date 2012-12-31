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  • Расширение возможностей аэрогриля Расширение возможностей аэрогриля Расширение возможностей аэрогриля

    Аксессуар для аэрогриля

    HD9905/00

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.

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    Аксессуар для аэрогриля

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    Расширение возможностей аэрогриля

    • Двухслойный XL
    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Этот двухуровневый аксессуар для аэрогриля можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования!

    Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

    Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

    Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

    Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда

    Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда

    Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда, например котлеты для бургеров.

    Ежедневное вдохновение и новые рецепты

    Ежедневное вдохновение и новые рецепты

    Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Плакированная сталь
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Антипригарное покрытие
      Да

    • Технические характеристики

      Кол-во в упаковке
      1
      Класс энергоэффективности
      Н/Д
      Аккумулятор
      Нет

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Двухуровневая решетка

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      200
      Ширина изделия
      200
      Высота изделия
      75
      Вес продукта
      0,295 кг
      Длина упаковки
      200
      Ширина упаковки
      200
      Высота упаковки
      75
      Вес в упаковке
      0,389 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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