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Avance Collection

аэрогриль

HD9905/00
Общая оценка / 5
  • Расширение возможностей аэрогриля Расширение возможностей аэрогриля Расширение возможностей аэрогриля
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    Avance Collection аэрогриль

    HD9905/00
    Общая оценка / 5

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection аэрогриль

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection аэрогриль

    Расширение возможностей аэрогриля

    Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах

    Расширение возможностей аэрогриля

    • Двухуровневый аксессуар
    • Подходит для линейки HD924x (XL)
    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Съемный ящик и корзина для еды имеют антипригарное покрытие, их можно мыть в посудомоечной машине.

    Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

    Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

    Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте и обжаривайте вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

    Аксессуар позволяет готовить тонкие котлеты

    Аксессуар позволяет готовить тонкие котлеты

    Аксессуар позволяет готовить тонкие котлеты и бифштексы.

    Технические характеристики

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      Плакированная сталь

    • Общие характеристики

      Антипригарное покрытие
      Да

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