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  • Сковорода для жарки и гриля Сковорода для жарки и гриля Сковорода для жарки и гриля

    Аксессуар для аэрогриля Сковорода для жарки и гриля для аэрогриля

    HD9910/20

    Сковорода для жарки и гриля

    Благодаря технологии Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!

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    Аксессуар для аэрогриля Сковорода для жарки и гриля для аэрогриля

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    Сковорода для жарки и гриля

    Стейки, котлеты и рыба на гриле - с аппетитными полосками!

    • Приготовление вкусных блюд на гриле
    • Приготовление разнообразных блюд
    • Антипригарное покрытие
    Перфорированная поверхность для идеальной циркуляции воздуха при приготовлении

    Перфорированная поверхность для идеальной циркуляции воздуха при приготовлении

    Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды-гриль с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла. Кроме того, излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия на поверхности сковороды.

    Качественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного приготовления

    Качественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного приготовления

    Благодаря антипригарному покрытию вы сможете легко извлечь или загрузить продукты. Готовьте на гриле мясо и даже такие деликатные продукты, как рыба и овощи.

    Благодаря увеличенной рабочей поверхности можно запекать рыбу целиком

    Благодаря увеличенной рабочей поверхности можно запекать рыбу целиком

    Увеличенная по сравнению со стандартной корзиной рабочая поверхность позволяет запекать рыбу, большие стейки или большие порции овощей.

    Приготовление на 20 % быстрее*

    Приготовление на 20 % быстрее*

    Использование сковороды-гриль для аэрогриля позволяет экономить время. Благодаря уникальному покрытию и материалам премиум-класса вы можете сэкономить до 20 % времени!*

    Также идеально подходит для жарки, подрумянивания и обжаривания

    Также идеально подходит для жарки, подрумянивания и обжаривания

    Оцените все возможности аэрогриля. Даже просто обжаривая или подрумянивая ингредиенты, вы получите прекрасные результаты за короткое время!

    Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды-гриль не составит труда

    Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды-гриль не составит труда

    Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды-гриль не составит труда. Также вы можете мыть сковороду в посудомоечной машине.

    Готовьте мясо, морепродукты или овощи!

    Готовьте мясо, морепродукты или овощи!

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Алюминиевый сплав

    • Технические характеристики

      Кол-во в упаковке
      1
      Класс энергоэффективности
      Нет данных
      Аккумулятор
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      200
      Ширина изделия
      200
      Высота изделия
      100
      Вес продукта
      0,324 кг
      Длина упаковки
      220
      Ширина упаковки
      288
      Высота упаковки
      149
      Вес в упаковке
      0,551 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • При запекании рыбы (по сравнению с аэрогрялем Philips со стандартной корзиной).

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