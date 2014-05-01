Перфорированная поверхность для идеальной циркуляции воздуха при приготовлении

Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды-гриль с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла. Кроме того, излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия на поверхности сковороды.