HD9910/20
Сковорода для жарки и гриля
Благодаря технологии Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!Узнать обо всех преимуществах
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Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды-гриль с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла. Кроме того, излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия на поверхности сковороды.
Благодаря антипригарному покрытию вы сможете легко извлечь или загрузить продукты. Готовьте на гриле мясо и даже такие деликатные продукты, как рыба и овощи.
Увеличенная по сравнению со стандартной корзиной рабочая поверхность позволяет запекать рыбу, большие стейки или большие порции овощей.
Использование сковороды-гриль для аэрогриля позволяет экономить время. Благодаря уникальному покрытию и материалам премиум-класса вы можете сэкономить до 20 % времени!*
Оцените все возможности аэрогриля. Даже просто обжаривая или подрумянивая ингредиенты, вы получите прекрасные результаты за короткое время!
Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды-гриль не составит труда. Также вы можете мыть сковороду в посудомоечной машине.
Общие характеристики
Технические характеристики
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