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Viva Collection

Сковорода для жарки и гриля для аэрогриля

HD9910/20
Общая оценка / 5
  • Сковорода для жарки и гриля Сковорода для жарки и гриля Сковорода для жарки и гриля
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    Viva Collection Сковорода для жарки и гриля для аэрогриля

    HD9910/20
    Общая оценка / 5

    Сковорода для жарки и гриля

    Благодаря технологии Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий! Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Сковорода для жарки и гриля для аэрогриля

    Сковорода для жарки и гриля

    Благодаря технологии Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий! Узнать обо всех преимуществах

    Сковорода для жарки и гриля

    Благодаря технологии Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий! Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Сковорода для жарки и гриля для аэрогриля

    Сковорода для жарки и гриля

    Благодаря технологии Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий! Узнать обо всех преимуществах

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      Сковорода для жарки и гриля

      Стейки, котлеты и рыба на гриле - с аппетитными полосками!

      • Приготовление вкусных блюд на гриле
      • Приготовление разнообразных блюд
      • Антипригарное покрытие
      Перфорированная поверхность для идеальной циркуляции воздуха во время приготовления

      Перфорированная поверхность для идеальной циркуляции воздуха во время приготовления

      Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды для жарки и гриля с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла. Кроме того, излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия на поверхности сковороды.

      Высококачественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного извлечения продуктов

      Высококачественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного извлечения продуктов

      Благодаря антипригарному покрытию вы сможете легко извлечь или загрузить продукты. Готовьте на гриле мясо и даже такие деликатные продукты, как рыба и овощи.

      Благодаря увеличенной рабочей поверхности можно запекать рыбу целиком

      Благодаря увеличенной рабочей поверхности можно запекать рыбу целиком

      Увеличенная по сравнению со стандартной корзиной рабочая поверхность позволяет запекать рыбу, большие стейки или большие порции овощей.

      Приготовление на 20 % быстрее*

      Приготовление на 20 % быстрее*

      Использование сковороды для жарки и гриля для аэрогряля позволяет экономить время. Благодаря уникальному покрытию и материалам премиум-класса вы можете сэкономить до 20 % времени!*

      Также идеально подходит для жарки, подрумянивания и обжаривания

      Также идеально подходит для жарки, подрумянивания и обжаривания

      Оцените все возможности аэрогряля. Даже просто обжаривая или подрумянивая ингредиенты, вы получите прекрасные результаты за короткое время!

      Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды для аэрогряля не составит труда

      Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды для аэрогряля не составит труда

      Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды для аэрогряля не составит труда. Также вы можете мыть сковороду в посудомоечной машине.

      Готовьте мясо, птицу, морепродукты или овощи!

      Готовьте мясо, птицу, морепродукты или овощи!

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный
        Материал
        Алюминий

      • Общие характеристики

        Антипригарное покрытие
        Да
        Удобная ручка
        Да
        Ребристая поверхность
        Да
        Подходит для моделей аэрогряля
        • HD922x
        • HD923x*
        • HD921x
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Возможные методы приготовления
        • Выпекание
        • Подрумянивание
        • Жарка
        • Приготовление на гриле
        • Обжаривание

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          • При запекании рыбы (по сравнению с аэрогрялем Philips со стандартной корзиной).