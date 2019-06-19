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  • Сковорода-гриль для аэрогриля Сковорода-гриль для аэрогриля Сковорода-гриль для аэрогриля

    Avance Collection Сковорода-гриль аэрогриля

    HD9911/90

    Сковорода-гриль для аэрогриля

    Благодаря технологии Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!

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    Avance Collection Сковорода-гриль аэрогриля

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    Сковорода-гриль для аэрогриля

    Антипригарное покрытие для приготовления вкусных блюд

    • Приготовление вкусных блюд на гриле
    • Приготовление разнообразных блюд
    • Антипригарное покрытие
    Приготовление на 20 % быстрее*

    Приготовление на 20 % быстрее*

    Использование сковороды-гриль для аэрогриля позволяет экономить время. Благодаря уникальному покрытию и материалам премиум-класса вы можете сэкономить до 20 % времени!*

    Перфорированная поверхность для идеальной циркуляции воздуха во время приготовления

    Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды-гриль с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла. Кроме того, излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия на поверхности сковороды.

    Высококачественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного извлечения продуктов

    Благодаря антипригарному покрытию вы сможете легко извлечь или загрузить продукты. Готовьте на гриле мясо и даже такие деликатные продукты, как рыба и овощи.

    Благодаря увеличенной рабочей поверхности можно запекать рыбу целиком

    Увеличенная по сравнению со стандартной корзиной рабочая поверхность позволяет запекать рыбу, большие стейки или большие порции овощей.

    Также идеально подходит для жарки, подрумянивания и обжаривания

    Оцените все возможности аэрогриля. Даже просто обжаривая или подрумянивая ингредиенты, вы получите прекрасные результаты за короткое время!

    Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды-гриль не составит труда

    Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды-гриль не составит труда. Также вы можете мыть сковороду в посудомоечной машине.

    • Общие характеристики

      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Антипригарное покрытие
      Да
      Удобная ручка
      Да
      Ребристая поверхность
      Да
      Подходит для
      HD924x
      Способы приготовления
      • Выпекание
      • Подрумянивание
      • Фритюр
      • Гриль
      • Обжарка

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный
      Материал
      Алюминиевый
    Badge-D2C

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    • При запекании рыбы (по сравнению с аэрогрилем Philips со стандартной корзиной).

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