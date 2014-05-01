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  • Форма для выпечки для мультипечи Форма для выпечки для мультипечи Форма для выпечки для мультипечи

    Viva Collection Форма для выпечки

    HD9925/00

    Форма для выпечки для мультипечи

    Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро!

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    Viva Collection Форма для выпечки

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    Форма для выпечки для мультипечи

    Ваша выпечка нежная внутри с аппетитной корочкой снаружи

    • Для мультипечи
    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Съемный контейнер и корзину с антипригарным покрытием можно легко мыть в посудомоечной машине.

    Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

    Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

    • Технические характеристики

      Емкость
      1,3 л

    • Общие характеристики

      Антипригарное покрытие
      Да
    Badge-D2C

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