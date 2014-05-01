Форма для выпечки для мультипечи

Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро!