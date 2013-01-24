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Форма для выпечки для мультипечи
Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Форма для выпечки для мультипечи
Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
Форма для выпечки для мультипечи
Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Форма для выпечки для мультипечи
Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
Съемный аксессуары мультипечи имеют антипригарное покрытие, их можно мыть в посудомоечной машине.
Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Общие характеристики
Технические характеристики