HD9925/00
Форма для выпечки для мультипечи
Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Съемный контейнер и корзину с антипригарным покрытием можно легко мыть в посудомоечной машине.
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.