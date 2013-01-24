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Viva Collection

Форма для выпечки

HD9925/00
Общая оценка / 5
  • Форма для выпечки для мультипечи Форма для выпечки для мультипечи Форма для выпечки для мультипечи
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    Viva Collection Форма для выпечки

    HD9925/00
    Общая оценка / 5

    Форма для выпечки для мультипечи

    Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Форма для выпечки

    Форма для выпечки для мультипечи

    Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

    Форма для выпечки для мультипечи

    Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Форма для выпечки

    Форма для выпечки для мультипечи

    Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips HD9925/00 вы сможете готовить выпечку и запекать блюда по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить вкусные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

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      Форма для выпечки для мультипечи

      Ваша выпечка нежная внутри с аппетитной корочкой снаружи

      • Для мультипечи
      Удобство очистки: аксессуар можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: аксессуар можно мыть в посудомоечной машине

      Съемный аксессуары мультипечи имеют антипригарное покрытие, их можно мыть в посудомоечной машине.

      Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

      Аксессуар для выпечки по любимым рецептам

      Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные кексы, хлеб, запеканки, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Антипригарное покрытие
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,3 л

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