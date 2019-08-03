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  • Форма для выпечки L Форма для выпечки L Форма для выпечки L

    Аксессуар для аэрогриля Форма для выпечки

    HD9925/01

    Форма для выпечки L

    Форма для выпекания L станет идеальным аксессуаром для приготовления еще большего числа блюд с помощью аэрогриля Compact. Готовьте и пеките вкусную лазанью, запеканку, карри, супы, пироги, маффины и многое другое!

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    Аксессуар для аэрогриля Форма для выпечки

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    Форма для выпечки L

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    • Форма для выпечки — 1 шт.
    • Силиконовые формы для кексов — 7 шт.
    Форма для выпечки

    Форма для выпечки

    Форма для выпечки. Благодаря форме для выпечки L для аэрогриля Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Емкости 1,3 л хватит для приготовления капкейков, брауни, небольших тортов и других блюд. Наслаждайтесь!

    7 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки

    7 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки

    Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.

    Ежедневное вдохновение и новые рецепты

    Ежедневное вдохновение и новые рецепты

    Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*

    Удобная очистка и хранение

    Удобная очистка и хранение

    Форму для выпечки в аэрогриле и формы для кексов можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Плакированная сталь

    • Технические характеристики

      Кол-во в упаковке
      1
      Класс энергоэффективности
      Н/Д
      Аккумулятор
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      174
      Ширина изделия
      164
      Высота изделия
      74
      Вес продукта
      0,342 кг
      Длина упаковки
      210
      Ширина упаковки
      210
      Высота упаковки
      90
      Вес в упаковке
      0,46 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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