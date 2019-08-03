HD9925/01
Форма для выпечки L
Форма для выпекания L станет идеальным аксессуаром для приготовления еще большего числа блюд с помощью аэрогриля Compact. Готовьте и пеките вкусную лазанью, запеканку, карри, супы, пироги, маффины и многое другое!Узнать обо всех преимуществах
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Форма для выпечки. Благодаря форме для выпечки L для аэрогриля Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Емкости 1,3 л хватит для приготовления капкейков, брауни, небольших тортов и других блюд. Наслаждайтесь!
Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.
Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*
Форму для выпечки в аэрогриле и формы для кексов можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.
Общие характеристики
Технические характеристики
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