Ключевые слова для поиска

  • Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле

    Сковорода-гриль аэрогриля

    HD9940/00

    Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле

    Благодаря технологии TurboStar Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сковорода-гриль аэрогриля

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле

    Сковорода-гриль для аэрогриля

    • Подходит для линейки HD962X
    • Подходит для линейки HD964X
    • Приготовление разнообразных блюд
    • Антипригарное покрытие
    Также идеально подходит для жарки, подрумянивания и обжаривания

    Также идеально подходит для жарки, подрумянивания и обжаривания

    Оцените все возможности аэрогриля. Даже просто обжаривая или подрумянивая ингредиенты, вы получите прекрасные результаты за короткое время!

    Готовьте мясо, морепродукты или овощи!

    Готовьте мясо, морепродукты или овощи!

    Готовьте мясо, морепродукты или овощи!

    Сковороду-гриль легко очистить благодаря антипригарному покрытию

    Сковороду-гриль легко очистить благодаря антипригарному покрытию

    Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды-гриль не составит труда. Кроме того, сковорода подходит для мытья в посудомоечной машине.

    Съемная ручка EasyClick для удобства очистки и хранения*

    Съемная ручка EasyClick для удобства очистки и хранения*

    Благодаря съемной ручке EasyClick сковорода-гриль без труда поместится в посудомоечную машину, а затем и в любой кухонный шкаф. Съемная ручка EasyClick входит в стандартный комплект поставки аэрогриля.

    Перфорированная поверхность для лучшей циркуляции воздуха при приготовлении

    Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды-гриль для аэрогриля с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла.

    Перфорированная поверхность отводит излишка масла

    Излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия в поверхности сковороды.

    Качественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного приготовления

    Благодаря антипригарному покрытию вы сможете легко извлечь или загрузить продукты. Готовьте на гриле мясо и даже такие деликатные продукты, как рыба и овощи.

    Благодаря увеличенной рабочей поверхности можно запекать рыбу целиком

    Эта сковорода-гриль обладает достаточной площадью для запекания или жарки рыбы целиком, большого стейка или щедрых порций овощей.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      219 x 217 x 77  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      205 x 206 x 80  mm
      Вес изделия
      0,16  kg

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Антипригарное покрытие

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Алюминиевый

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Съемная ручка EasyClick входит в стандартный комплект поставки аэрогриля.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.