HD9940/00
Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле
Благодаря технологии TurboStar Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оцените все возможности аэрогриля. Даже просто обжаривая или подрумянивая ингредиенты, вы получите прекрасные результаты за короткое время!
Готовьте мясо, морепродукты или овощи!
Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды-гриль не составит труда. Кроме того, сковорода подходит для мытья в посудомоечной машине.
Благодаря съемной ручке EasyClick сковорода-гриль без труда поместится в посудомоечную машину, а затем и в любой кухонный шкаф. Съемная ручка EasyClick входит в стандартный комплект поставки аэрогриля.
Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды-гриль для аэрогриля с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла.
Излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия в поверхности сковороды.
Благодаря антипригарному покрытию вы сможете легко извлечь или загрузить продукты. Готовьте на гриле мясо и даже такие деликатные продукты, как рыба и овощи.
Эта сковорода-гриль обладает достаточной площадью для запекания или жарки рыбы целиком, большого стейка или щедрых порций овощей.
Страна изготовления
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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