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  • Простое приготовление здоровой пищи Простое приготовление здоровой пищи Простое приготовление здоровой пищи

    Daily Collection Ручной блендер

    HR1341/00

    Простое приготовление здоровой пищи

    Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Вт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым!

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    Daily Collection Ручной блендер

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    Простое приготовление здоровой пищи

    Блендер для приготовления вкусных супов, пюре и коктейлей

    • 300 Вт, пластиковая нога
    • Нож двойного действия
    • Стакан 0,5 л
    • 1 скорость
    Мощный мотор 300 Вт

    Мощный мотор 300 Вт

    Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

    Удобно очищать

    Удобно очищать

    Съемная насадка для удобной очистки под струей воды.

    Нож двойного действия измельчает любые продукты

    Нож двойного действия измельчает любые продукты

    Стакан для хранения супов, пюре или коктейлей

    Стакан для хранения супов, пюре или коктейлей

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Цвет
      Белый и синий
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал насадки
      Пластик
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Стакан с крышкой
      0,5  l

    • Технические характеристики

      Мощность
      300  W
      Напряжение
      220 - 240 В  V
      Длина шнура
      1,2  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      С байонетным соединением
      Режим скорости
      1

    Badge-D2C

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