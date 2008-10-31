Простое приготовление здоровой пищи

Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Вт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым!