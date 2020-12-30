ручной блендер
Простое приготовление здоровой пищи
Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли.
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Простое приготовление здоровой пищи Отличные супы, пюре и коктейли Съемная пластиковая нога
Отсоединяется поворотом руки.
Приводной вал и принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей
Настенный кронштейн в комплекте
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