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  • Простое приготовление здоровой пищи Простое приготовление здоровой пищи Простое приготовление здоровой пищи

    ручной блендер

    HR1350

    Простое приготовление здоровой пищи

    Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли.

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    ручной блендер

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    Простое приготовление здоровой пищи

    Отличные супы, пюре и коктейли

    • 250 Вт
    • Со стаканом
    Съемная пластиковая нога

    Съемная пластиковая нога

    Отсоединяется поворотом руки.

    1 скорость

    1 скорость

    Приводной вал и принадлежности можно мыть в посудомоечной машине

    Приводной вал и принадлежности можно мыть в посудомоечной машине

    Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

    Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

    Настенный кронштейн в комплекте

    Настенный кронштейн в комплекте

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Стакан с крышкой
      1  l
      Настенный кронштейн
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,3  m
      Напряжение
      220–240  V
      Мощность в ваттах
      250  W
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Скорости
      1

    Badge-D2C

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