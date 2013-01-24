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Простое приготовление здоровой пищи
Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление здоровой пищи
Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли. Узнать обо всех преимуществах
Простое приготовление здоровой пищи
Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление здоровой пищи
Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли. Узнать обо всех преимуществах
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Аксессуары