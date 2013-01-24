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ручной блендер

HR1350
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление здоровой пищи Простое приготовление здоровой пищи Простое приготовление здоровой пищи
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    ручной блендер

    HR1350
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление здоровой пищи

    Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли. Узнать обо всех преимуществах

    ручной блендер

    Простое приготовление здоровой пищи

    Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли. Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление здоровой пищи

    Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли. Узнать обо всех преимуществах

    ручной блендер

    Простое приготовление здоровой пищи

    Ручной блендер Philips с мощным мотором в 250 Ватт легко поможет приготовить отличные супы, пюре и коктейли. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление здоровой пищи

      Отличные супы, пюре и коктейли

      • 250 Вт
      • Со стаканом
      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Настенный кронштейн в комплекте

      Настенный кронштейн в комплекте

      Съемная пластиковая нога

      Отсоединяется поворотом руки.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        1

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        250  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,3  м

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь

      • Аксессуары

        Стакан с крышкой
        1  Д
        Настенный кронштейн
        Да

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