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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Daily Collection Ручной блендер

    HR1361/00

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!

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    Daily Collection Ручной блендер

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    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Блендер с ножом двойного действия

    • 600 Вт
    • Пластиковая нога
    • Стакан
    Мощный мотор 600 Вт

    Мощный мотор 600 Вт

    Мгновенное смешивание продуктов.

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

    Для самых твердых ингредиентов

    Для самых твердых ингредиентов

    Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Никаких брызг и грязи при смешивании.

    Мягкая ручка и кнопки

    Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Цвет
      Белый и лиловый
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал насадки
      Пластик
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Стакан с крышкой
      0,5  l

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,3  m
      Мощность
      600  W
      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Скорости
      2 (включая турбо)

    Badge-D2C

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