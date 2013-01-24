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Daily Collection

Ручной блендер

HR1363/00
Общая оценка / 5
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды
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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1363/00
    Общая оценка / 5

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной блендер

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной блендер

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Приготовление домашней пищи за считанные секунды

      Блендер с ножом двойного действия

      • 600 Вт
      • Пластиковая нога
      • Измельчитель и 1 аксессуар
      Мощный мотор 600 Вт

      Мощный мотор 600 Вт

      Мгновенное смешивание продуктов.

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

      Для самых твердых ингредиентов

      Для самых твердых ингредиентов

      Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

      Измельчитель

      Измельчитель

      Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Никаких брызг и грязи при смешивании.

      Мягкая ручка и кнопки

      Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        2 (включая турбо)

      • Технические характеристики

        Питание
        600  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,3  м

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и лиловый
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал насадки
        Пластик

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Компактный измельчитель
        Стакан с крышкой
        0,5  Д

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