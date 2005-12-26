HR1364/00
Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мгновенное смешивание продуктов.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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