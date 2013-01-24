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Daily Collection

Ручной блендер

HR1365/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды
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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1365/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер HR1365/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер HR1365/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер HR1365/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер HR1365/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Приготовление домашней пищи за считанные секунды

      Мощный мотор 600 Вт и ножи двойного действия

      • 600 Вт
      • металлическая нога
      • Стакан
      Мощный мотор 600 Вт

      Мощный мотор 600 Вт

      Мгновенное смешивание продуктов.

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

      Для самых твердых ингредиентов

      Для самых твердых ингредиентов

      Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Никаких брызг и грязи при смешивании.

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Мягкая ручка и кнопки

      Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и лиловый
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Частота
        50/60 Hz
        напряжение
        220—240 V
        Стакан с крышкой
        1 л
        Длина шнура
        1,3 m
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал насадки
        Металл
        Режимы скоростей
        2 (включая турбо)
        Мощность
        600 W

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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