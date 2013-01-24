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Daily Collection

Ручной блендер

HR1366/00
Общая оценка / 5
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды
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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1366/00
    Общая оценка / 5

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер HR1366/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Ручной блендер

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер HR1366/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер HR1366/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной блендер

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер HR1366/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Приготовление домашней пищи за считанные секунды

      Мощный мотор 600 Вт и ножи двойного действия

      • 600 Вт
      • металлическая нога
      • Измельчитель XL и аксессуары
      Мощный мотор 600 Вт

      Мощный мотор 600 Вт

      Мгновенное смешивание продуктов.

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

      Для самых твердых ингредиентов

      Для самых твердых ингредиентов

      Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Никаких брызг и грязи при смешивании.

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Мягкая ручка и кнопки

      Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Режим скорости
        2

      • Аксессуары

        Венчик для взбивания
        Да
        Стакан с крышкой
        1  л
        Измельчитель
        Измельчитель размера XL

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и лиловый
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал насадки
        Металл

      • Технические характеристики

        напряжение
        220 - 240 В  В
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        600  Вт
        Длина шнура
        1,3 м  м

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