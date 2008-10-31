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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Daily Collection Ручной блендер

    HR1366/00

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер HR1366/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!

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    Daily Collection Ручной блендер

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    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Мощный мотор 600 Вт и ножи двойного действия

    • 600 Вт
    • металлическая нога
    • Измельчитель XL и аксессуары
    Мощный мотор 600 Вт

    Мощный мотор 600 Вт

    Мгновенное смешивание продуктов.

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

    Для самых твердых ингредиентов

    Для самых твердых ингредиентов

    Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

    Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

    Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

    Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Никаких брызг и грязи при смешивании.

    Мягкая ручка и кнопки

    Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Цвет
      Белый и лиловый
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал насадки
      Металл
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Измельчитель размера XL
      Венчик для взбивания
      Да
      Стакан с крышкой
      1  l

    • Технические характеристики

      Мощность
      600  W
      Напряжение
      220 - 240 В  V
      Длина шнура
      1,3 м  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      С 2 кнопками
      Режим скорости
      2

    Badge-D2C

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