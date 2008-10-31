HR1366/00
Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Данный ручной блендер HR1366/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мгновенное смешивание продуктов.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.