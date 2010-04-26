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    Ручной блендер

    HR1367/00

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!

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    Ручной блендер

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    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Больше разнообразия благодаря чаше кухонного комбайна

    • 600 Вт
    • Пластиковая нога
    • чаша комбайна и аксессуары
    Для самых твердых ингредиентов

    Для самых твердых ингредиентов

    Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    Мощный мотор 600 Вт

    Мощный мотор 600 Вт

    Мгновенное смешивание продуктов.

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

    Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

    Нож двойного действия: измельчает и перемешивает одновременно

    Нож двойного действия: измельчает и перемешивает одновременно

    Эллиптическая форма камеры подачи ингредиентов гарантирует превосходные результаты

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    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Белый и лиловый
      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Материал насадки
      Пластик
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Насадка кухонного комбайна
      1,5 л
      Венчик для взбивания
      Да
      Стакан с крышкой
      1  l

    • Технические характеристики

      Мощность
      600  W
      Напряжение
      220 - 240 В  V
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Скорости
      2 (включая турбо)
      Турборежим
      Да

    Badge-D2C

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