HR1367/00
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!Узнать обо всех преимуществах
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Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Мгновенное смешивание продуктов.
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Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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