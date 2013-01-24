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Ручной блендер

HR1367/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
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    Ручной блендер

    HR1367/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Ручной блендер

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Ручной блендер

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Больше разнообразия благодаря чаше кухонного комбайна

      • 600 Вт
      • Пластиковая нога
      • чаша комбайна и аксессуары
      Для самых твердых ингредиентов

      Для самых твердых ингредиентов

      Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Мощный мотор 600 Вт

      Мощный мотор 600 Вт

      Мгновенное смешивание продуктов.

      Нож двойного действия: измельчает и перемешивает одновременно

      Нож двойного действия: измельчает и перемешивает одновременно

      Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

      Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Эллиптическая форма камеры подачи ингредиентов гарантирует превосходные результаты

      .

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и лиловый
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Насадка кухонного комбайна
        1.5 л
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Стакан с крышкой
        1 л
        Частота
        50/60 Hz
        напряжение
        220 - 240 В V
        Режимы скоростей
        2 (включая турбо)
        Материал насадки
        Пластик
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Мощность
        600 W
        Турборежим
        Да
        Венчик для взбивания
        Да

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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