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Абсолютная свобода передвижения
Беспроводной ручной блендер Philips сочетает последние достижения в беспроводной технологии с мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивая вам максимум свободы и простоты использования. Приготовление еды никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Абсолютная свобода передвижения
Беспроводной ручной блендер Philips сочетает последние достижения в беспроводной технологии с мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивая вам максимум свободы и простоты использования. Приготовление еды никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
Абсолютная свобода передвижения
Беспроводной ручной блендер Philips сочетает последние достижения в беспроводной технологии с мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивая вам максимум свободы и простоты использования. Приготовление еды никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Абсолютная свобода передвижения
Беспроводной ручной блендер Philips сочетает последние достижения в беспроводной технологии с мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивая вам максимум свободы и простоты использования. Приготовление еды никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Аксессуары
Технические характеристики