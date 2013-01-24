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Ручной блендер

HR1368/00
Общая оценка / 5
  • Абсолютная свобода передвижения Абсолютная свобода передвижения Абсолютная свобода передвижения
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    Ручной блендер

    HR1368/00
    Общая оценка / 5

    Абсолютная свобода передвижения

    Беспроводной ручной блендер Philips сочетает последние достижения в беспроводной технологии с мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивая вам максимум свободы и простоты использования. Приготовление еды никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Ручной блендер

    Абсолютная свобода передвижения

    Беспроводной ручной блендер Philips сочетает последние достижения в беспроводной технологии с мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивая вам максимум свободы и простоты использования. Приготовление еды никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    Абсолютная свобода передвижения

    Беспроводной ручной блендер Philips сочетает последние достижения в беспроводной технологии с мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивая вам максимум свободы и простоты использования. Приготовление еды никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Ручной блендер

    Абсолютная свобода передвижения

    Беспроводной ручной блендер Philips сочетает последние достижения в беспроводной технологии с мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивая вам максимум свободы и простоты использования. Приготовление еды никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

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      Абсолютная свобода передвижения

      Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает автономную работу до 20 минут

      • Беспроводные
      • Пластиковая нога
      • 3 аксессуара
      Измельчитель

      Измельчитель

      Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

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      Светодиодная индикация зарядки синего цвета

      Безопасная система включения, чтобы избежать случайного срабатывания

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      Защита лезвия для безопасного хранения

      Защита лезвия для безопасного хранения

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с серым
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал насадки
        Пластик

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        1

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Компактный измельчитель
        Венчик для взбивания
        Да
        Стакан с крышкой
        1  Д

      • Технические характеристики

        напряжение
        220 - 240 В  В
        Частота
        50/60  Гц
        Напряжение элементов питания
        7,2  В

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