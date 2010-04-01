Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.
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