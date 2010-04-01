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  • Больше мощности для приготовления различных блюд Больше мощности для приготовления различных блюд Больше мощности для приготовления различных блюд

    Pure Essentials Collection Ручной блендер

    HR1377/90

    Больше мощности для приготовления различных блюд

    Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.

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    Pure Essentials Collection Ручной блендер

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    Больше мощности для приготовления различных блюд

    Мощный мотор 700 Вт и насадки кухонного комбайна

    • 700 Вт
    • Метал. нога, нож двойного действия
    • 4 аксессуара
    •  5 скоростей + турборежим
    Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

    Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

    Большая чаша для обработки продуктов объемом 1,5 л.

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

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    Насадка-венчик для взбивания сливок, яичных белков и мусса

    Насадка-венчик для взбивания сливок, яичных белков и мусса

    Взбивайте сливки, яичные белки, готовьте майонез и много другое быстрее и без лишних усилий.

    Кнопка турборежима для быстрого результата

    Кнопка турборежима для быстрого результата

    Диск из высококачественного металла для измельчения и шинковки

    Диск из высококачественного металла для измельчения и шинковки

    Эллиптическая форма камеры подачи ингредиентов гарантирует превосходные результаты

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    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Из нержавеющей стали, резины и полипропилена
      Цвет
      Черный, металлик, красный
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал насадки
      Металл
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Насадка кухонного комбайна
      1,5 л
      Венчик для взбивания
      Да
      Стакан с крышкой
      1  L

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,3  m
      Мощность
      700  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Скорости
      5
      Отсоединяемый шнек
      Да
      Турборежим
      Да

    Badge-D2C

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