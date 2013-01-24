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Pure Essentials Collection

Ручной блендер

HR1377/90
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  • Больше мощности для приготовления различных блюд Больше мощности для приготовления различных блюд Больше мощности для приготовления различных блюд
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    Pure Essentials Collection Ручной блендер

    HR1377/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Больше мощности для приготовления различных блюд

    Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Pure Essentials Collection Ручной блендер

    Больше мощности для приготовления различных блюд

    Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше мощности для приготовления различных блюд

      Мощный мотор 700 Вт и насадки кухонного комбайна

      • 700 Вт
      • Метал. нога, нож двойного действия
      • 4 аксессуара
      •  5 скоростей + турборежим
      Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

      Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

      Большая чаша для обработки продуктов объемом 1,5 л.

      Диск из высококачественного металла для измельчения и шинковки

      Диск из высококачественного металла для измельчения и шинковки

      Кнопка турборежима для быстрого результата

      Кнопка турборежима для быстрого результата

      Насадка-венчик для взбивания сливок, яичных белков и мусса

      Насадка-венчик для взбивания сливок, яичных белков и мусса

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        5
        Турборежим
        Да
        Отсоединяемый шнек
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        700  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,3  м

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный, металлик, красный
        Материал корпуса
        Из нержавеющей стали, резины и полипропилена
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал насадки
        Металл

      • Аксессуары

        Насадка кухонного комбайна
        1,5 л
        Венчик для взбивания
        Да
        Стакан с крышкой
        1  Д

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