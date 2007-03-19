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    Aluminium Collection Ручной блендер

    HR1378/00

    Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

    С ручным блендером на аккумуляторах из коллекции алюминиевой техники Philips удобство приобретает совершенно новое значение. Этот ручной блендер сочетает в себе новейшую беспроводную технологию и современный дизайн, обеспечивая максимальную свободу и удобство использования.

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    Aluminium Collection Ручной блендер

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    Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

    Работа от аккумуляторов с возможностью измельчения льда

    • Беспроводные
    • металлическая нога
    • 3 аксессуара
    Нож двойного действия

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

    Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

    Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

    Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Никаких брызг и грязи при смешивании.

    Зарядная база готова к работе

    Зарядная база готова к работе

    Безопасная система включения, чтобы избежать случайного срабатывания

    Безопасная система включения, чтобы избежать случайного срабатывания

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Из нержавеющей стали, резины, полипропилена и алюминия
      Цвет(а)
      Темно-серый с алюминиевыми деталями
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Вал для материалов
      Нержавеющая сталь
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Стакан с крышкой
      1  l
      Измельчитель размера XL
      Да
      Зазубренные лезвия для измельчителя XL
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      200  W
      Частота
      50/60  Hz
      Напряжение элементов питания
      7,4  V
      Адаптер напряжения
      220–240  V
      Максимальное время зарядки
      3  hour(s)
      Быстрая зарядка (1 световой индикатор)
      15  minute(s)
      Максимальное время работы
      до 20  minute(s)

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      Да
      Скорости
      1
      Безопасное включение
      Да

    Badge-D2C

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