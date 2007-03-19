HR1378/00
Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
С ручным блендером на аккумуляторах из коллекции алюминиевой техники Philips удобство приобретает совершенно новое значение. Этот ручной блендер сочетает в себе новейшую беспроводную технологию и современный дизайн, обеспечивая максимальную свободу и удобство использования.Узнать обо всех преимуществах
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Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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