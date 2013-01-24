Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Aluminium Collection

Ручной блендер

HR1378/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
    -{discount-value}

    Aluminium Collection Ручной блендер

    HR1378/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

    С ручным блендером на аккумуляторах из коллекции алюминиевой техники Philips удобство приобретает совершенно новое значение. Этот ручной блендер сочетает в себе новейшую беспроводную технологию и современный дизайн, обеспечивая максимальную свободу и удобство использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Ручной блендер

    Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

    С ручным блендером на аккумуляторах из коллекции алюминиевой техники Philips удобство приобретает совершенно новое значение. Этот ручной блендер сочетает в себе новейшую беспроводную технологию и современный дизайн, обеспечивая максимальную свободу и удобство использования. Узнать обо всех преимуществах

    Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

    С ручным блендером на аккумуляторах из коллекции алюминиевой техники Philips удобство приобретает совершенно новое значение. Этот ручной блендер сочетает в себе новейшую беспроводную технологию и современный дизайн, обеспечивая максимальную свободу и удобство использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Ручной блендер

    Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

    С ручным блендером на аккумуляторах из коллекции алюминиевой техники Philips удобство приобретает совершенно новое значение. Этот ручной блендер сочетает в себе новейшую беспроводную технологию и современный дизайн, обеспечивая максимальную свободу и удобство использования. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hand-blender

      Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

      Работа от аккумуляторов с возможностью измельчения льда

      • Беспроводные
      • металлическая нога
      • 3 аксессуара
      Нож двойного действия

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Никаких брызг и грязи при смешивании.

      Зарядная база готова к работе

      Зарядная база готова к работе

      Безопасная система включения, чтобы избежать случайного срабатывания

      Безопасная система включения, чтобы избежать случайного срабатывания

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        1
        Безопасное включение
        Да
        Отсоединяемый шнек
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        200  Вт
        Частота
        50/60  Гц
        Адаптер напряжения
        220—240  В
        Максимальное время зарядки
        3  часов
        Быстрая зарядка (1 световой индикатор)
        15  минут(ы)
        Максимальное время работы
        до 20  минут(ы)
        Напряжение элементов питания
        7,4  В

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Из нержавеющей стали, резины, полипропилена и алюминия
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Цвет(а)
        Темно-серый с алюминиевыми деталями
        Вал для материалов
        Нержавеющая сталь

      • Аксессуары

        Измельчитель размера XL
        Да
        Зазубренные лезвия для измельчителя XL
        Да
        Стакан с крышкой
        1  Д

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии