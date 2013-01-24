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Искусство инноваций
Вы по достоинству оцените этот беспроводной ручной блендер HR1379/00 от Philips с продуманной конструкцией и измельчителем большого размера для ежедневного приготовления различных блюд. Этот ручной блендер является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов, с которыми готовить будет еще приятнее. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Искусство инноваций
Вы по достоинству оцените этот беспроводной ручной блендер HR1379/00 от Philips с продуманной конструкцией и измельчителем большого размера для ежедневного приготовления различных блюд. Этот ручной блендер является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов, с которыми готовить будет еще приятнее. Узнать обо всех преимуществах
Искусство инноваций
Вы по достоинству оцените этот беспроводной ручной блендер HR1379/00 от Philips с продуманной конструкцией и измельчителем большого размера для ежедневного приготовления различных блюд. Этот ручной блендер является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов, с которыми готовить будет еще приятнее. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Искусство инноваций
Вы по достоинству оцените этот беспроводной ручной блендер HR1379/00 от Philips с продуманной конструкцией и измельчителем большого размера для ежедневного приготовления различных блюд. Этот ручной блендер является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов, с которыми готовить будет еще приятнее. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводный ручной блендер укомплектован мощными литий-ионные аккумуляторами 7,4 В, время использования которых составляет до 20 минут.
3 года гарантии предоставляется при регистрации изделия в течение 3 месяцев после приобретения.
Ручной блендер имеет большой измельчитель для быстрой обработки большого количества ингредиентов. Комплект поставки также включает в себя зазубренное лезвие, прочность которого позволяет использовать лезвие для колки льда.
Ручной беспроводной блендер всегда готов к использованию. База для подзарядки позволяет зарядить блендер в любой момент. Светодиодный индикатор сообщает о необходимости зарядки.
Инновационный дизайн насадки этого ручного блендера Philips значительно снижает силу всасывания для лучшего смешивания ингредиентов, и вы получаете отличный результат за короткий период времени.
Все части блендера изготовлены из высококачественных прочных материалов. Корпус насадки изготовлен из алюминия, а нож — из нержавеющей стали.
Ручной блендер имеет эргономичный дизайн для удобства в использовании. Удобная ручка и большие кнопки повышают эргономичность для более удобного управления процессом.
Стакан и чаша измельчителя легко моются в посудомоечной машине благодаря гладкой поверхности.
Беспроводной ручной блендер изготовлен из высококачественных материалов для ежедневной работы с высокой производительностью.
Общие характеристики
Аксессуары
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Размеры
Легко чистится
Гарантия
Забота об окружающей среде