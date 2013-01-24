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Robust Collection

Ручной блендер

HR1379/00
Общая оценка / 5
  • Искусство инноваций Искусство инноваций Искусство инноваций
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    Robust Collection Ручной блендер

    HR1379/00
    Общая оценка / 5

    Искусство инноваций

    Вы по достоинству оцените этот беспроводной ручной блендер HR1379/00 от Philips с продуманной конструкцией и измельчителем большого размера для ежедневного приготовления различных блюд. Этот ручной блендер является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов, с которыми готовить будет еще приятнее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Robust Collection Ручной блендер

    Искусство инноваций

    Вы по достоинству оцените этот беспроводной ручной блендер HR1379/00 от Philips с продуманной конструкцией и измельчителем большого размера для ежедневного приготовления различных блюд. Этот ручной блендер является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов, с которыми готовить будет еще приятнее. Узнать обо всех преимуществах

    Искусство инноваций

    Вы по достоинству оцените этот беспроводной ручной блендер HR1379/00 от Philips с продуманной конструкцией и измельчителем большого размера для ежедневного приготовления различных блюд. Этот ручной блендер является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов, с которыми готовить будет еще приятнее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Robust Collection Ручной блендер

    Искусство инноваций

    Вы по достоинству оцените этот беспроводной ручной блендер HR1379/00 от Philips с продуманной конструкцией и измельчителем большого размера для ежедневного приготовления различных блюд. Этот ручной блендер является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов, с которыми готовить будет еще приятнее. Узнать обо всех преимуществах

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      Искусство инноваций

      Беспроводной блендер — можно использовать в любом месте на вашей кухне

      • Беспроводные
      • металлическая нога
      • 4 аксессуара
      Беспроводной блендер с мощным литий-ионным аккумулятором 7,4 В

      Беспроводной блендер с мощным литий-ионным аккумулятором 7,4 В

      Беспроводный ручной блендер укомплектован мощными литий-ионные аккумуляторами 7,4 В, время использования которых составляет до 20 минут.

      3 года гарантии после регистрации

      3 года гарантии после регистрации

      3 года гарантии предоставляется при регистрации изделия в течение 3 месяцев после приобретения.

      Большой измельчитель с зазубренными лезвиями для колки льда

      Большой измельчитель с зазубренными лезвиями для колки льда

      Ручной блендер имеет большой измельчитель для быстрой обработки большого количества ингредиентов. Комплект поставки также включает в себя зазубренное лезвие, прочность которого позволяет использовать лезвие для колки льда.

      База для подзарядки со светодиодным индикатором – блендер всегда готов к работе

      База для подзарядки со светодиодным индикатором – блендер всегда готов к работе

      Ручной беспроводной блендер всегда готов к использованию. База для подзарядки позволяет зарядить блендер в любой момент. Светодиодный индикатор сообщает о необходимости зарядки.

      Инновационный дизайн блендерной насадки для лучшего смешивания

      Инновационный дизайн блендерной насадки для лучшего смешивания

      Инновационный дизайн насадки этого ручного блендера Philips значительно снижает силу всасывания для лучшего смешивания ингредиентов, и вы получаете отличный результат за короткий период времени.

      Долговечная насадка из алюминия

      Долговечная насадка из алюминия

      Все части блендера изготовлены из высококачественных прочных материалов. Корпус насадки изготовлен из алюминия, а нож — из нержавеющей стали.

      Удобная ручка и большие кнопки для удобного управления процессом

      Ручной блендер имеет эргономичный дизайн для удобства в использовании. Удобная ручка и большие кнопки повышают эргономичность для более удобного управления процессом.

      Лёгкость очистки поверхностей, все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Стакан и чаша измельчителя легко моются в посудомоечной машине благодаря гладкой поверхности.

      Высококачественные материалы

      Беспроводной ручной блендер изготовлен из высококачественных материалов для ежедневной работы с высокой производительностью.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        База для подзарядки — блендер всегда готов к работе
        Да
        Светодиодный индикатор зарядки
        Да
        Безопасное включение
        Да

      • Аксессуары

        Измельчитель размера XL
        Да
        Зазубренные лезвия для измельчителя XL
        Да
        Стандартный нож
        Да
        Стакан с крышкой
        1  Д

      • Характеристики дизайна

        Материал насадки
        Алюминиевый
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал ножа
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Алюминий и светло-серый

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Напряжение элементов питания
        7,4  В
        Адаптер напряжения
        100—240  В
        Максимальное время зарядки
        3  часов
        Быстрая зарядка (1 световой индикатор)
        15  минут(ы)
        Максимальное время работы
        20  минут(ы)

      • Размеры

        Размеры коробки (ШxВxГ)
        39,2 x 49,2 x 21,5
        Вес продукта
        2,6  кг
        Вес, включая упаковку
        3,8  кг

      • Легко чистится

        Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Гладкие основания
        Да

      • Гарантия

        Дополнительная гарантия
        Гарантия на прибор в течение 3 лет

      • Забота об окружающей среде

        Изготовлен из переработанного сырья
        15  %
        Перерабатываемое сырье
        63  %
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,3  Вт

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