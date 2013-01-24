Искусство инноваций

Вы по достоинству оцените этот беспроводной ручной блендер HR1379/00 от Philips с продуманной конструкцией и измельчителем большого размера для ежедневного приготовления различных блюд. Этот ручной блендер является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов, с которыми готовить будет еще приятнее. Узнать обо всех преимуществах