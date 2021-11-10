Ваш идеальный помощник на кухне. Прибор измельчит все что угодно: овощи, травы, орехи и многое другое — за считаные секунды. Благодаря своему компактному размеру и удобному управлению одним нажатием, этот инструмент позволит наслаждаться готовкой без лишних хлопот.
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