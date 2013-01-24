Вкусная домашняя еда без лишних хлопот

Ваш идеальный помощник на кухне. Прибор измельчит все что угодно: овощи, травы, орехи и многое другое — за считаные секунды. Благодаря своему компактному размеру и удобному управлению одним нажатием, этот инструмент позволит наслаждаться готовкой без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах