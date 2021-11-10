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  • Вкусная домашняя еда без лишних хлопот Вкусная домашняя еда без лишних хлопот Вкусная домашняя еда без лишних хлопот

    Daily Collection Измельчитель

    HR1393/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Вкусная домашняя еда без лишних хлопот

    Ваш идеальный помощник на кухне. Прибор измельчит все что угодно: овощи, травы, орехи и многое другое — за считаные секунды. Благодаря своему компактному размеру и удобному управлению одним нажатием, этот инструмент позволит наслаждаться готовкой без лишних хлопот.

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    Daily Collection Измельчитель

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    Вкусная домашняя еда без лишних хлопот

    Отлично измельчает лук, зелень, орехи и многие другие продукты

    • 450 Вт
    • 0,7 л
    • Пластиковая чаша
    • 2 лезвия
    Большая чаша емкостью 0,7 л

    Большая чаша емкостью 0,7 л

    Большая чаша 0,7 л, полезный объем 0,5 л.

    Легко добавлять ингредиенты

    Легко добавлять ингредиенты

    Легкое управление одним нажатием.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Удобство использования: все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Мощный мотор 450 Вт

    Мощный мотор 450 Вт

    Острый нож из нержавеющей стали

    Острый нож из нержавеющей стали

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      n/a (не применимо)
      Функции
      Измельчение
      Тип продукта
      Измельчитель
      Сертификации
      Нет данных
      Вместимость корзины
      Нет данных
      Емкость резервуара для воды
      Нет данных
      Количество порций
      2
      Нескользящие ножки
      Нет
      Интерфейс
      Легкое управление одним нажатием
      Длина шнура
      1
      Отделение для хранения шнура
      n/a (не применимо)
      Функция поддержания температуры
      n/a (не применимо)
      Таймер
      n/a (не применимо)
      Технология
      n/a (не применимо)
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      n/a (не применимо)
      Индикатор питания
      n/a (не применимо)
      Ненагревающиеся ручки
      n/a (не применимо)
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Минимальная температура
      n/a (не применимо)
      Максимальная температура
      n/a (не применимо)
      Индикатор емкости
      Да
      Клапан сброса давления
      n/a (не применимо)
      Материал кувшина
      Пластик (SAN)
      Материал лезвия
      Нержавеющая сталь
      Оборотов в минуту
      22000
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Нет
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      LC – 85 дБ(А)
      Уровень шума (мощн.)
      n/a (не применимо)
      Уровень шума (ночн.)
      n/a (не применимо)
      Подключение к Интернету
      Нет
      Совместимость с "умным домом"
      Нет
      Зона действия Wi-Fi
      Нет
      Гарантия
      2
      Время нагрева
      n/a (не применимо)
      Совместимо с сухим кормом
      n/a (не применимо)
      Функция самоочистки
      n/a (не применимо)
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      450 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет
      Класс энергоэффективности
      n/a (не применимо)

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      руководство пользователя/РП
      Аксессуары в комплекте 2
      Брошюра WEEE
      Аксессуары в комплекте 3
      Гарантийный талон
      Связанные аксессуары 1
      n/a (не применимо)
      Связанные аксессуары 2
      n/a (не применимо)
      Связанные аксессуары 3
      n/a (не применимо)

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      n/a (не применимо)
      Индикатор температуры
      n/a (не применимо)
      Автоостановка лезвия
      Да
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      12
      Ширина изделия
      12
      Высота изделия
      21,4
      Вес продукта
      0,958
      Длина упаковки
      12,7
      Ширина упаковки
      12,7
      Высота упаковки
      24,8
      Вес в упаковке
      1,108

    • Срок службы

      Чехол
      >75 % переработанных материалов

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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