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Daily Collection

Измельчитель

HR1393/00
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  • Вкусная домашняя еда без лишних хлопот Вкусная домашняя еда без лишних хлопот Вкусная домашняя еда без лишних хлопот
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    Daily Collection Измельчитель

    HR1393/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Вкусная домашняя еда без лишних хлопот

    Ваш идеальный помощник на кухне. Прибор измельчит все что угодно: овощи, травы, орехи и многое другое — за считаные секунды. Благодаря своему компактному размеру и удобному управлению одним нажатием, этот инструмент позволит наслаждаться готовкой без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

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    Daily Collection Измельчитель

    Вкусная домашняя еда без лишних хлопот

    Ваш идеальный помощник на кухне. Прибор измельчит все что угодно: овощи, травы, орехи и многое другое — за считаные секунды. Благодаря своему компактному размеру и удобному управлению одним нажатием, этот инструмент позволит наслаждаться готовкой без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

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      Вкусная домашняя еда без лишних хлопот

      Отлично измельчает лук, зелень, орехи и многие другие продукты

      • 450 Вт
      • 0,7 л
      • Пластиковая чаша
      • 2 лезвия
      Легко добавлять ингредиенты

      Легко добавлять ингредиенты

      Легкое управление одним нажатием.

      Мощный мотор 450 Вт

      Мощный мотор 450 Вт

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Большая чаша емкостью 0,7 л

      Большая чаша емкостью 0,7 л

      Острый нож из нержавеющей стали

      Острый нож из нержавеющей стали

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Очистка
        Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
        Емкость измельчителя
        0,7  л
        Частота
        50/60  Гц
        Мощность
        450  Вт
        Полезный объем измельчителя
        0,5  л
        напряжение
        220—240 В

      • Дизайн

        Цвет
        Белый
        Материал чаши
        Пластик
        Материал корпуса
        Пластик (ABS)
        Материал, из которого изготовлены ножи
        Нержавеющая сталь

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