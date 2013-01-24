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Использовать миксер легко и приятно
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 5 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Использовать миксер легко и приятно
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 5 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Использовать миксер легко и приятно
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 5 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Использовать миксер легко и приятно
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 5 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
Мотор мощностью 175 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
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