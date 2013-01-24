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Daily Collection

Ручной миксер

HR1456/70
Общая оценка / 5
  • Использовать миксер легко и приятно Использовать миксер легко и приятно Использовать миксер легко и приятно
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    Daily Collection Ручной миксер

    HR1456/70
    Общая оценка / 5

    Использовать миксер легко и приятно

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 5 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Ручной миксер

    Использовать миксер легко и приятно

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 5 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах

    Использовать миксер легко и приятно

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 5 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Ручной миксер

    Использовать миксер легко и приятно

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 5 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах

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      Использовать миксер легко и приятно

      Миксер для приготовления вкуснейших десертов и домашних тортов

      • 300 Вт
      • 5 скоростей и турборежим
      • Венчики из нержавеющей стали
      • Насадки для теста
      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Мощный мотор 175 Вт

      Мотор мощностью 175 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадки для взбивания
        Да
        Насадки для теста
        Да

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Зажим для шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        150  см
        Питание
        175  Вт
        Режимы скоростей
        5
        напряжение
        220—240  В

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок для взбивания/для теста
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Белый

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