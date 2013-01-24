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Daily Collection

Миксер

HR1457/00
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Общая оценка / 5
  • Идеально взбивает и смешивает Идеально взбивает и смешивает Идеально взбивает и смешивает
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    Daily Collection Миксер

    HR1457/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Идеально взбивает и смешивает

    Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет смешать или взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. А 5 специальных настроек скорости позволят легко приготовить любое блюдо. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Миксер

    Идеально взбивает и смешивает

    Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет смешать или взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. А 5 специальных настроек скорости позволят легко приготовить любое блюдо. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально взбивает и смешивает

      Для вкуснейших домашних десертов и тортов

      • 300 Вт
      • 5 скоростей
      • Насадка-миксер с плоскими гранями
      Мощный мотор 300 Вт

      Мощный мотор 300 Вт

      Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Фиксатор для аккуратного хранения шнура

      Фиксатор для аккуратного хранения шнура

      Специальный фиксатор позволяет аккуратно смотать шнур после использования прибора

      Лучшее решение для смешивания ингредиентов

      Специальные настройки скорости позволят взбить или смешать ингредиенты и замесить идеальное тесто

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок для взбивания
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Белый

      • Общие характеристики

        Зажим для шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        300  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Режимы скоростей
        5

      • Аксессуары в комплекте

        Насадка-миксер с плоскими гранями из нержавеющей стали
        Да

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