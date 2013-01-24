Идеально взбивает и смешивает

Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет смешать или взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. А 5 специальных настроек скорости позволят легко приготовить любое блюдо. Узнать обо всех преимуществах