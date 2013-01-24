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Идеально взбивает и смешивает
Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет смешать или взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. А 5 специальных настроек скорости позволят легко приготовить любое блюдо. Узнать обо всех преимуществах
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Идеально взбивает и смешивает
Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет смешать или взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. А 5 специальных настроек скорости позволят легко приготовить любое блюдо. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
Специальный фиксатор позволяет аккуратно смотать шнур после использования прибора
Специальные настройки скорости позволят взбить или смешать ингредиенты и замесить идеальное тесто
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары в комплекте