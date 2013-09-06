HR1459/00
Идеально взбивает и смешивает
Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет вам замесить тесто, смешать и взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. 5 скоростей позволят легко приготовить даже самые сложные блюда.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный мотор 300 Вт для идеального замешивания теста и взбивания
5 скоростей и турборежим для приготовления различных блюд
Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали в комплекте.
Специальный фиксатор позволяет аккуратно смотать шнур после использования прибора
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.