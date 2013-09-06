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  • Идеально взбивает и смешивает Идеально взбивает и смешивает Идеально взбивает и смешивает

    Daily Collection Миксер

    HR1459/00

    Идеально взбивает и смешивает

    Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет вам замесить тесто, смешать и взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. 5 скоростей позволят легко приготовить даже самые сложные блюда.

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    Daily Collection Миксер

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    Идеально взбивает и смешивает

    Для вкуснейших домашних десертов и тортов

    • 300 Вт
    • 5 скоростей
    • Насадка-миксер с плоскими гранями
    Мощный мотор 300 Вт

    Мощный мотор 300 Вт

    Мощный мотор 300 Вт для идеального замешивания теста и взбивания

    5 скоростей и турборежим для приготовления различных блюд

    5 скоростей и турборежим для приготовления различных блюд

    5 скоростей и турборежим для приготовления различных блюд

    Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали

    Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали

    Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали в комплекте.

    Фиксатор для аккуратного хранения шнура

    Фиксатор для аккуратного хранения шнура

    Специальный фиксатор позволяет аккуратно смотать шнур после использования прибора

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      ABS-пластик
      Цвет
      Белый
      Материал насадок для взбивания/крюков для теста
      Нержавеющая сталь

    • Технические характеристики

      Мощность
      300  W
      Напряжение
      220–240  V
      Скорости
      5 + турборежим

    • Общие характеристики

      Режим скорости
      5 скоростей и турборежим
      Зажим для шнура
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Крюки для теста из нержавеющей стали
      Да
      Венчики с плоскими гранями из нержавеющей стали
      Да

    Badge-D2C

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