HR1561/55
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и крюками, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора очень удобным.Узнать обо всех преимуществах
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Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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