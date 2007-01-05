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  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов

    Ручной миксер

    HR1561/80

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 350 Вт, 3 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора простым и легким.

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    Ручной миксер

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    Простое приготовление домашних десертов

    Мощный мотор 400 Вт

    • 400 Вт
    • Венчики из нержавеющей стали
    • Крюки для теста, коробка для хранения
    Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

    Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

    С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

    Мощный мотор 400 Вт

    Мощный мотор 400 Вт

    • Характеристики конструкции

      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Цвет
      Белый/оранжевый
      Материал насадок для взбивания/крюков для теста
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Насадки для взбивания
      Да
      Насадки для теста
      Да
      Контейнер для хранения
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      400  W
      Длина шнура
      1,50  m
      Напряжение
      230-240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Режимы скоростей
      3

    • Общие характеристики

      Турборежим
      Да
      Зажим для шнура
      Да

    Badge-D2C

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