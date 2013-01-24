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Ручной миксер

HR1561/80
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов
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    Ручной миксер

    HR1561/80
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 350 Вт, 3 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора простым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Ручной миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 350 Вт, 3 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора простым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 350 Вт, 3 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора простым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Ручной миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 350 Вт, 3 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора простым и легким. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление домашних десертов

      Мощный мотор 400 Вт

      • 400 Вт
      • Венчики из нержавеющей стали
      • Крюки для теста, коробка для хранения
      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Мощный мотор 400 Вт

      Мощный мотор 400 Вт

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Зажим для шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        400  Вт
        Режимы скоростей
        3
        напряжение
        230-240  В
        Длина шнура
        1,50  м

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок для взбивания/для теста
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Белый/оранжевый

      • Аксессуары

        Насадки для взбивания
        Да
        Насадки для теста
        Да
        Контейнер для хранения
        Да

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