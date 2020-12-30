HR1562/03
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата.Узнать обо всех преимуществах
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Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
Пара венчиков для взбивания из нержавеющей стали помогут идеально взбить и смешать ингредиенты для Вашего рецепта.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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