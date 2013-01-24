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Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата. Узнать обо всех преимуществах
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
Пара венчиков для взбивания из нержавеющей стали помогут идеально взбить и смешать ингредиенты для Вашего рецепта.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
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Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна