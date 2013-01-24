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Миксер

HR1562/03
Общая оценка / 5
1 награда
  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов
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    Миксер

    HR1562/03
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата. Узнать обо всех преимуществах

    Миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата. Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата. Узнать обо всех преимуществах

    Миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление домашних десертов

      Мощный мотор 300 Вт

      • 300 Вт
      • 5 скоростей и турборежим
      • Венчики из нержавеющей стали
      • Насадки для теста
      Мощный мотор 300 Вт

      Мощный мотор 300 Вт

      Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

      Идеальное взбивание и смешивание

      Идеальное взбивание и смешивание

      Пара венчиков для взбивания из нержавеющей стали помогут идеально взбить и смешать ингредиенты для Вашего рецепта.

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадки для взбивания
        Да

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Зажим для шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        300  Вт
        Режимы скоростей
        5
        напряжение
        230-240  В
        Длина шнура
        1,50  м

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок для взбивания/для теста
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Белый

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