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  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов

    Миксер

    HR1562/03

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips для приготовления домашних десертов для всей семьи. Он оснащен мощным мотором мощностью 300 Вт, 5 скоростями и насадками для взбивания, что помогает легко достичь желаемого результата.

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    Миксер

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    Простое приготовление домашних десертов

    Мощный мотор 300 Вт

    • 300 Вт
    • 5 скоростей и турборежим
    • Венчики из нержавеющей стали
    • Насадки для теста
    Мощный мотор 300 Вт

    Мощный мотор 300 Вт

    Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

    Идеальное взбивание и смешивание

    Идеальное взбивание и смешивание

    Пара венчиков для взбивания из нержавеющей стали помогут идеально взбить и смешать ингредиенты для Вашего рецепта.

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Белый
      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Материал насадок для взбивания/крюков для теста
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Насадки для взбивания
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      300  W
      Напряжение
      230-240  V
      Длина шнура
      1,50  m
      Частота
      50/60  Hz
      Скорости
      5

    • Общие характеристики

      Турборежим
      Да
      Зажим для шнура
      Да

    Badge-D2C

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