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Стационарный миксер

HR1565/40
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  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов
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    Стационарный миксер

    HR1565/40
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    Простое приготовление домашних десертов

    Приготовление изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи еще никогда не было настолько простым. Этот миксер Philips мощностью 400 В с подставкой и чашей сделает за Вас всю трудную работу, за минуты приготовив идеальные смеси. Ваш верный и надежный помощник на кухне. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Стационарный миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Приготовление изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи еще никогда не было настолько простым. Этот миксер Philips мощностью 400 В с подставкой и чашей сделает за Вас всю трудную работу, за минуты приготовив идеальные смеси. Ваш верный и надежный помощник на кухне. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление домашних десертов

      Миксер с поворачивающейся чашей

      • 400 Вт
      • Венчики из нержавеющей стали
      • Крюки для теста, вращающаяся чаша 3 л
      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

      Мотор мощностью 400 Вт

      Мотор мощностью 400 Вт

      Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Вращающаяся чаша емкостью 3 л

      Вращающаяся чаша емкостью 3 л

      Подставка миксера

      Подставка миксера

      Удобная лопатка

      Удобная лопатка

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Зажим для шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        400  Вт
        Режимы скоростей
        3
        напряжение
        230-240  В
        Длина шнура
        1,10  м

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок для взбивания/для теста
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Белый

      • Аксессуары

        Насадки для взбивания
        Да
        Насадки для теста
        Да

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