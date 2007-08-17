HR1565/55
Простое приготовление домашних десертов
Приготовление изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи еще никогда не было настолько простым. Этот миксер Philips мощностью 400 В с подставкой и чашей сделает за Вас всю трудную работу, за минуты приготовив идеальные смеси. Ваш верный и надежный помощник на кухне.Узнать обо всех преимуществах
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Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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