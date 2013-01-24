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Готовьте домашние лакомства каждый день
Миксер Philips с насадкой ручного блендера тщательно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты, облегчает приготовление густого теста. Функция FlexiMix обеспечивает равномерную обработку продуктов в любой части емкости. А в стакане с крышкой можно хранить прилагаемые насадки. Узнать обо всех преимуществах
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Готовьте домашние лакомства каждый день
Миксер Philips с насадкой ручного блендера тщательно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты, облегчает приготовление густого теста. Функция FlexiMix обеспечивает равномерную обработку продуктов в любой части емкости. А в стакане с крышкой можно хранить прилагаемые насадки. Узнать обо всех преимуществах
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
Уникальная функция FlexiMix на миксере Philips позволяет легко двигать насадки вверх и вниз для обработки ингредиентов по всей емкости.
Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали в комплекте.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
Технические характеристики