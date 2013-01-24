Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Viva Collection

Ручной миксер

HR1574/50
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Готовьте домашние лакомства каждый день Готовьте домашние лакомства каждый день Готовьте домашние лакомства каждый день
    -{discount-value}

    Viva Collection Ручной миксер

    HR1574/50
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Готовьте домашние лакомства каждый день

    Миксер Philips с насадкой ручного блендера тщательно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты, облегчает приготовление густого теста. Функция FlexiMix обеспечивает равномерную обработку продуктов в любой части емкости. А в стакане с крышкой можно хранить прилагаемые насадки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Ручной миксер

    Готовьте домашние лакомства каждый день

    Миксер Philips с насадкой ручного блендера тщательно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты, облегчает приготовление густого теста. Функция FlexiMix обеспечивает равномерную обработку продуктов в любой части емкости. А в стакане с крышкой можно хранить прилагаемые насадки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все mixer

      Готовьте домашние лакомства каждый день

      Универсальный миксер с аксессуарами

      • 550 Вт, 5 скоростей + турборежим
      • Венчики из нержавеющей стали
      • Насадка — ручной блендер, пластик
      • Крюки для теста, стакан с крышкой
      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Функция FlexiMix для равномерной обработки ингредиентов в любой части емкости

      Функция FlexiMix для равномерной обработки ингредиентов в любой части емкости

      Уникальная функция FlexiMix на миксере Philips позволяет легко двигать насадки вверх и вниз для обработки ингредиентов по всей емкости.

      Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали

      Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали

      Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали в комплекте.

      5 скоростей и турборежим помогут приготовить любимые блюда

      5 скоростей и турборежим помогут приготовить любимые блюда

      Металлическая насадка ручного блендера справляется с разными ингредиентами

      Металлическая насадка ручного блендера справляется с разными ингредиентами

      Стакан с крышкой для хранения соответствующих насадок

      Стакан с крышкой для хранения соответствующих насадок

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок для взбивания/крюков для теста
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Белый/черный

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        5
        Зажим для шнура
        Да
        Система FlexiMix
        Да
        Турборежим
        Да

      • Аксессуары в комплекте

        Пластиковый стакан с крышкой 0,6 л
        Да
        Ручной блендер
        Да
        Крюки для теста из нержавеющей стали
        Да
        Венчики с плоскими гранями из нержавеющей стали
        Да

      • Технические характеристики

        Режимы скоростей
        5
        Питание
        550  Вт
        Длина шнура
        1,2  м

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии