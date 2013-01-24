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Daily Collection

Ручной блендер

HR1602/00
Общая оценка / 5
2 награды
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот Здоровая домашняя еда без лишних хлопот Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1602/00
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна и измельчитель. Он позволяет приготовить идеальные супы-пюре и превосходно измельчить зелень. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна и измельчитель. Он позволяет приготовить идеальные супы-пюре и превосходно измельчить зелень. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна и измельчитель. Он позволяет приготовить идеальные супы-пюре и превосходно измельчить зелень. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна и измельчитель. Он позволяет приготовить идеальные супы-пюре и превосходно измельчить зелень. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

      Приготовление идеальных супов-пюре и измельчение зелени

      • 550 Вт, пластиковая нога
      • ProMix
      • Стакан 0,5 л, измельчитель
      • 1 скорость
      Эффективное и однородное смешивание

      Эффективное и однородное смешивание

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

      Одна кнопка включения

      Одна кнопка включения

      Одна кнопка включения для удобства использования.

      Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

      Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

      Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.

      Мощный мотор 550 Вт

      Мощный мотор 550 Вт

      Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Цвет
        Белый
        напряжение
        220 - 240 В V
        Частота
        50/60 Hz
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал насадки
        Пластик
        Измельчитель
        Компактный измельчитель
        Стакан
        0.5 л
        Режим скорости
        1
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Материал стакана
        SAN
        Мощность
        550 W

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