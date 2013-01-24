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Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
Ручной блендер из коллекции Philips Daily мощностью 550 Вт оснащен насадкой блендера уникального дизайна и насадкой для картофельного пюре. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
Ручной блендер из коллекции Philips Daily мощностью 550 Вт оснащен насадкой блендера уникального дизайна и насадкой для картофельного пюре. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
Ручной блендер из коллекции Philips Daily мощностью 550 Вт оснащен насадкой блендера уникального дизайна и насадкой для картофельного пюре. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
Ручной блендер из коллекции Philips Daily мощностью 550 Вт оснащен насадкой блендера уникального дизайна и насадкой для картофельного пюре. Он обеспечивает идеальную консистенцию при приготовлении супов, пюре и коктейлей. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.
Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.
Характеристики дизайна