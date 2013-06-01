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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1607/00

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна, измельчитель и насадку-венчик. Он позволяет приготовить идеально однородные супы-пюре, измельчить зелень и взбить сливки. Готовить полезные блюда теперь так просто!

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    Daily Collection Ручной блендер

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    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Приготовление идеальных супов-пюре и измельчение зелени

    • 550 Вт, металлическая нога
    • ProMix
    • Стакан 0,5 л, измельчитель, венчик
    • 1 скорость
    Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

    Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

    Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

    Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

    Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

    Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.

    Мощный мотор 550 Вт

    Мощный мотор 550 Вт

    Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.

    Эффективное и однородное смешивание

    Эффективное и однородное смешивание

    Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

    Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

    Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

    Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Цвет
      Белый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал насадки
      Металл

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Компактный измельчитель
      Стакан
      0,5 л
      Венчик для взбивания
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      550  W
      Напряжение
      220 - 240 В  V
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      С 2 кнопками
      Режим скорости
      1

    Badge-D2C

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