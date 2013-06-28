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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1608/00

    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    Ручной блендер Philips из коллекции Daily мощностью 550 Вт оснащен насадкой блендера уникальной конструкции, а также в комплект входят измельчитель, венчик и насадка для картофельного пюре. Готовить полезные блюда теперь так просто!

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    Daily Collection Ручной блендер

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    Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

    для приготовления супов, пюре и других блюд идеальной консистенции

    • 550 Вт
    • Металлическая нога, ProMix
    • Измельчитель, 2 аксессуара
    • 1 скорость
    Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

    Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

    Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

    Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

    Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

    Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

    Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

    Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.

    Мощный мотор 550 Вт

    Мощный мотор 550 Вт

    Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.

    Эффективное и однородное смешивание

    Эффективное и однородное смешивание

    Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

    Насадка для приготовления пюре из картофеля идеальной консистенции

    Насадка для приготовления пюре из картофеля идеальной консистенции

    С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Цвет
      Белый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал насадки
      Металл

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Компактный измельчитель
      Стакан
      0,5 л
      Венчик для взбивания
      Да
      Насадка для картофельного пюре
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      550  W
      Напряжение
      220 - 240 В  V
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      С 2 кнопками
      Режим скорости
      1

    Badge-D2C

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