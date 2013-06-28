HR1608/00
Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
Ручной блендер Philips из коллекции Daily мощностью 550 Вт оснащен насадкой блендера уникальной конструкции, а также в комплект входят измельчитель, венчик и насадка для картофельного пюре. Готовить полезные блюда теперь так просто!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.
Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.
Характеристики дизайна
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Технические характеристики
Общие характеристики
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