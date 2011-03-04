HR1611/00
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Для самых твердых ингредиентов.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.
С помощью стакана объемом 1 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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