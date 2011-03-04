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    Viva Collection Ручной блендер

    HR1617/00

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Этот ручной блендер Philips HR1617/00 сочетает в себе мощный мотор 650 Вт, нож двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает однородную массу за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!

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    Viva Collection Ручной блендер

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    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Простое смешивание, измельчение и взбивание на любой скорости

    • 650 Вт, металлическая нога
    • Нож двойного действия
    • Стакан 1,7 л, измельчитель XL, венчик
    • 16 скоростей + турборежим
    Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

    Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

    Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

    Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

    Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

    Для самых твердых ингредиентов.

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Никаких брызг и грязи при смешивании.

    Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

    Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

    Измельчитель размера XL для обработки большого количества орехов, лука, мяса и других продуктов.

    Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и хранения аксессуаров

    Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и хранения аксессуаров

    Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

    Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

    Мощный мотор 650 Вт

    Мощный мотор 650 Вт

    Мягкая ручка и кнопки

    Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен и резина
      Цвет
      Белый и лиловый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал насадки
      Металл
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Измельчитель размера XL
      Венчик для взбивания
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Вместимость стакана
      1.7  L
      Длина шнура
      1,3  m
      Мощность в ваттах
      650  W
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      С 2 кнопками
      Режим скорости
      16
      Турборежим
      Да

    Badge-D2C

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