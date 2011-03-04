Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

Этот ручной блендер Philips HR1617/00 сочетает в себе мощный мотор 650 Вт, нож двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает однородную массу за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!