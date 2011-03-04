HR1617/00
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips HR1617/00 сочетает в себе мощный мотор 650 Вт, нож двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает однородную массу за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Для самых твердых ингредиентов.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Измельчитель размера XL для обработки большого количества орехов, лука, мяса и других продуктов.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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