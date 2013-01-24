Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Daily Collection

Ручной блендер

HR1625/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Дополнительная мощность — превосходные результаты Дополнительная мощность — превосходные результаты Дополнительная мощность — превосходные результаты
    -{discount-value}

    Daily Collection Ручной блендер

    HR1625/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Дополнительная мощность — превосходные результаты

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью компактного измельчителя и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Дополнительная мощность — превосходные результаты

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью компактного измельчителя и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах

    Дополнительная мощность — превосходные результаты

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью компактного измельчителя и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Дополнительная мощность — превосходные результаты

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью компактного измельчителя и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Ручной блендер

      Дополнительная мощность — превосходные результаты

      Ручной блендер 650 Вт, технология ProMix и турборежим

      • 650 Вт, металлическая нога
      • ProMix
      • Стакан 0,5 л, измельчитель, венчик
      • 2 скорости, включая турборежим
      Ручной блендер с мерным стаканом 0,5 л

      Ручной блендер с мерным стаканом 0,5 л

      С помощью стакана объемом 0,5 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

      Мощный мотор для идеальных результатов

      Мощный мотор для идеальных результатов

      Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

      Оптимальная плавность и однородность смешивания

      Оптимальная плавность и однородность смешивания

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Кнопка включения турборежима для обработки самых твердых ингредиентов

      Кнопка включения турборежима для обработки самых твердых ингредиентов

      Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый, черный и красный
        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Частота
        50/60 Hz
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        напряжение
        220—240 V
        Стакан
        0.5 л
        Измельчитель
        Компактный измельчитель
        Материал насадки
        Металл
        Режим скорости
        2 (включая турборежим)
        Длина шнура
        1,25 m
        Венчик для взбивания
        Да
        Мощность
        650 W
        Материал стакана
        SAN
        Турборежим
        Да
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии