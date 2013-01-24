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Дополнительная мощность — превосходные результаты
Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью компактного измельчителя и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах
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Дополнительная мощность — превосходные результаты
Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью компактного измельчителя и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах
С помощью стакана объемом 0,5 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
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Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
CP9654/01
CP9581/01
CP9579/01