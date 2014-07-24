Дополнительная мощность — превосходные результаты

Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью измельчителя XL и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки.