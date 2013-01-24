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Daily Collection

Ручной блендер

HR1627/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Дополнительная мощность — превосходные результаты Дополнительная мощность — превосходные результаты Дополнительная мощность — превосходные результаты
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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1627/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Дополнительная мощность — превосходные результаты

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью измельчителя XL и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Дополнительная мощность — превосходные результаты

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью измельчителя XL и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах

    Дополнительная мощность — превосходные результаты

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью измельчителя XL и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Ручной блендер

    Дополнительная мощность — превосходные результаты

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью измельчителя XL и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки. Узнать обо всех преимуществах

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      Дополнительная мощность — превосходные результаты

      Ручной блендер 650 Вт, технология ProMix и турборежим

      • 650 Вт, металлическая нога
      • ProMix
      • Стакан 0,5 л, измельчитель XL, венчик
      • 2 скорости, включая турборежим
      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

      Эффективное и однородное смешивание

      Эффективное и однородное смешивание

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Ручной блендер с мерным стаканом 0,5 л

      Ручной блендер с мерным стаканом 0,5 л

      С помощью стакана объемом 0,5 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

      Мощный мотор для идеальных результатов

      Мощный мотор для идеальных результатов

      Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.

      Кнопка включения турборежима для обработки самых твердых ингредиентов

      Кнопка включения турборежима для обработки самых твердых ингредиентов

      Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Цвет
        Белый, черный и красный
        напряжение
        220—240 V
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Частота
        50/60 Hz
        Материал насадки
        Металл
        Стакан
        0.5 л
        Измельчитель
        Измельчитель размера XL
        Венчик для взбивания
        Да
        Материал стакана
        SAN
        Мощность
        650 W
        Турборежим
        Да
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Длина шнура
        1,25 m
        Режим скорости
        2 (включая турборежим)

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