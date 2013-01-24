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Daily Collection

Ручной блендер

HR1628/00
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  • Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера
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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1628/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью насадки-миксера теперь можно не только легко вымешивать тесто, но и взбивать яичные белки и сливки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Ручной блендер

    Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера

    Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью насадки-миксера теперь можно не только легко вымешивать тесто, но и взбивать яичные белки и сливки. Узнать обо всех преимуществах

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      Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера

      Мощность 650 Вт, технология ProMix, турборежим и насадка-миксер

      • 650 Вт
      • Металлическая нога ProMix
      • 2 скорости, включая турборежим
      • Насадка-миксер, измельчитель XL
      Оптимальная плавность и однородность смешивания

      Оптимальная плавность и однородность смешивания

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Мощный мотор для идеальных результатов

      Мощный мотор для идеальных результатов

      Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.

      Кнопка включения турборежима для обработки самых твердых ингредиентов

      Кнопка включения турборежима для обработки самых твердых ингредиентов

      Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты.

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips

      Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips

      Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips оснащена двумя насадками для взбивания. С ее помощью можно приготовить даже тесто для тортов. Насадка-миксер подходит для смешивания и взбивания большого количества ингредиентов, справляется с задачей быстрее и эффективнее по сравнению с обычным венчиком или взбиванием вручную. Готовьте тесто для кексов, тортов и бисквита, взбивайте сливки, яйца и многое другое.

      Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

      Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

      Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Измельчитель размера XL
        Миксер
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый
        Материал насадки
        Металл
        Материал корпуса
        Полипропилен
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Режим скорости
        2 (включая турборежим)

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        650  Вт
        напряжение
        220—240  В

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