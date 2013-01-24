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Viva Collection

Ручной блендер

HR1633/80
Общая оценка / 5
1 награда
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    Viva Collection Ручной блендер

    HR1633/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Управляемая сила мотора

    Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Ручной блендер

    Управляемая сила мотора

    Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Управляемая сила мотора

    Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Ручной блендер

    Управляемая сила мотора

    Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Управляемая сила мотора

      Блендер ProMix: идеальный результат приготовления

      • 650 Вт, металлическая нога
      • ProMix
      • Стакан 0,5 л, измельчитель, венчик
      • 16 скоростей + турборежим
      Эффективное и однородное смешивание

      Эффективное и однородное смешивание

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

      Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

      Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

      Кнопка турборежима

      Кнопка турборежима

      Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Ручной блендер с мерным стаканом 0,5 л

      Ручной блендер с мерным стаканом 0,5 л

      С помощью стакана объемом 0,5 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Мощный мотор для идеальных результатов

      Мощный мотор для идеальных результатов

      Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.

      Мягкая ручка и кнопки

      Мягкая ручка и кнопки

      Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Цвет
        Белый, черный и красный
        напряжение
        220—240 V
        Частота
        50/60 Hz
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал насадки
        Металл
        Измельчитель
        Компактный измельчитель
        Стакан
        0.5 л
        Режим скорости
        16
        Турборежим
        Да
        Венчик для взбивания
        Да
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Длина шнура
        1,3 m
        Мощность
        650 W

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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