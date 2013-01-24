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Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря ручному блендеру коллекции Avance со специальной насадкой Вы сможете нарезать ингредиенты кубиками — за считанные секунды. Мощный мотор и инновационная рукоятка с выемкой для большого пальца помогут быстро и без лишних усилий получить нужный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря ручному блендеру коллекции Avance со специальной насадкой Вы сможете нарезать ингредиенты кубиками — за считанные секунды. Мощный мотор и инновационная рукоятка с выемкой для большого пальца помогут быстро и без лишних усилий получить нужный результат. Узнать обо всех преимуществах
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря ручному блендеру коллекции Avance со специальной насадкой Вы сможете нарезать ингредиенты кубиками — за считанные секунды. Мощный мотор и инновационная рукоятка с выемкой для большого пальца помогут быстро и без лишних усилий получить нужный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Благодаря ручному блендеру коллекции Avance со специальной насадкой Вы сможете нарезать ингредиенты кубиками — за считанные секунды. Мощный мотор и инновационная рукоятка с выемкой для большого пальца помогут быстро и без лишних усилий получить нужный результат. Узнать обо всех преимуществах
20 режимов скорости для оптимальной работы.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Мгновенное смешивание продуктов.
Благодаря двухстороннему диску для нарезки ломтиками и шинковки можно быстро обрабатывать любые виды овощей. Чтобы нарезать или нашинковать овощи, просто переверните диск.
Удобная ручка с выемкой для большого пальца и большими кнопками.
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