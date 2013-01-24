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Avance Collection

Ручной блендер

HR1659/90
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий
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    Avance Collection Ручной блендер

    HR1659/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимальный результат, минимум усилий

    Благодаря ручному блендеру коллекции Avance со специальной насадкой Вы сможете нарезать ингредиенты кубиками — за считанные секунды. Мощный мотор и инновационная рукоятка с выемкой для большого пальца помогут быстро и без лишних усилий получить нужный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный результат, минимум усилий

    Благодаря ручному блендеру коллекции Avance со специальной насадкой Вы сможете нарезать ингредиенты кубиками — за считанные секунды. Мощный мотор и инновационная рукоятка с выемкой для большого пальца помогут быстро и без лишних усилий получить нужный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальный результат, минимум усилий

    Благодаря ручному блендеру коллекции Avance со специальной насадкой Вы сможете нарезать ингредиенты кубиками — за считанные секунды. Мощный мотор и инновационная рукоятка с выемкой для большого пальца помогут быстро и без лишних усилий получить нужный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный результат, минимум усилий

    Благодаря ручному блендеру коллекции Avance со специальной насадкой Вы сможете нарезать ингредиенты кубиками — за считанные секунды. Мощный мотор и инновационная рукоятка с выемкой для большого пальца помогут быстро и без лишних усилий получить нужный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальный результат, минимум усилий

      Оливье к празднику — за считанные минуты!

      • 600 Вт
      • Металлическая нога
      • с насадкой для нарезки кубиками
      20 режимов скорости

      20 режимов скорости

      20 режимов скорости для оптимальной работы.

      Кнопка турборежима

      Кнопка турборежима

      Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

      Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

      Мощный мотор 600 Вт

      Мощный мотор 600 Вт

      Мгновенное смешивание продуктов.

      Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

      Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

      Благодаря двухстороннему диску для нарезки ломтиками и шинковки можно быстро обрабатывать любые виды овощей. Чтобы нарезать или нашинковать овощи, просто переверните диск.

      Ручка с выемкой для большого пальца

      Ручка с выемкой для большого пальца

      Удобная ручка с выемкой для большого пальца и большими кнопками.

      Специальная насадка-крюк для замешивания теста

      Специальная насадка-крюк для замешивания теста

      Уникальная насадка для нарезки кубиками

      Уникальная насадка для нарезки кубиками

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Защитная крышка для безопасного хранения ножа

      Защитная крышка для безопасного хранения ножа

      Специальное приспособление обеспечивает простоту очистки

      Специальное приспособление обеспечивает простоту очистки

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь и полипропилен
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Вал для материалов
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Чернильно-черный

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        Да
        Режимы скоростей
        20 режимов скорости
        Турборежим
        Да

      • Аксессуары

        Насадка для нарезки кубиками
        Да
        Измельчитель
        Компактный измельчитель
        Защитная крышка
        Да
        Стакан
        Да
        Насадка кухонного комбайна
        Да
        Насадка-крюк для теста
        Да
        Диск для нарезки ломтиками и шинковки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        600  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Вместимость стакана
        1  л
        Вместимость кухонного комбайна
        1,5  л

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