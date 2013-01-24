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Avance Collection

Ручной блендер

HR1665/90
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий
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    Avance Collection Ручной блендер

    HR1665/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимальный результат, минимум усилий

    Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру приготовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и ножи с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный результат, минимум усилий

    Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру приготовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и ножи с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах

    Максимальный результат, минимум усилий

    Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру приготовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и ножи с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Ручной блендер

    Максимальный результат, минимум усилий

    Благодаря этому мощному универсальному ручному блендеру приготовить вкуснейшие блюда в домашних условиях невероятно просто. Инновационная технология смешивания ProMix и ножи с титановым покрытием гарантируют идеально однородную консистенцию! Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальный результат, минимум усилий

      Технология ProMix для максимально однородной консистенции

      • 750 Вт
      • Металлическая насадка, ProMix Titanium
      • Измельчитель XL, измельчение льда
      • 20 скоростей + турборежим
      Оптимальная плавность и однородность смешивания

      Оптимальная плавность и однородность смешивания

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Нож с титановым покрытием

      Нож с титановым покрытием

      Новый нож с титановым покрытием золотистого цвета более чем в шесть раз тверже своих предшественников и в три раза прочнее самурайского меча. А значит лезвие еще дольше останется острым.

      Лучший в своем классе мотор 750 Вт

      Лучший в своем классе мотор 750 Вт

      Лучший в своем классе мотор для оптимальных результатов.

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Никаких брызг и грязи при смешивании.

      Стакан емкостью 1 л с крышкой

      Стакан емкостью 1 л с крышкой

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей.

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Насадка для приготовления пюре из картофеля идеальной консистенции

      Насадка для приготовления пюре из картофеля идеальной консистенции

      С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Широкий набор аксессуаров, которые можно приобрести отдельно

      Широкий набор аксессуаров, которые можно приобрести отдельно

      Для ручного блендера предлагается широкий ассортимент аксессуаров, которые помогут вам сэкономить время и силы. Теперь даже на небольшой кухне вы сможете с удобством приготовить самые разные домашние блюда. Насадки отсоединяются одним нажатием кнопки, и вы с легкостью снимите и установите любую насадку. Ассортимент аксессуаров включает большой измельчитель XL, компактный измельчитель, венчик для взбивания, насадку для картофельного пюре, аксессуар-кухонный комбайн.

      20 режимов скорости

      20 режимов скорости

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Измельчитель размера XL
        Венчик для взбивания
        Да
        Стакан
        1 л
        Насадка для картофельного пюре
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Чернильно-черный
        Материал насадки
        Металл
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь и полипропилен
        Материал стакана
        SAN
        Материал ножей
        Титан

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        С 1 кнопкой
        Режим скорости
        20
        Турборежим
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,3  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        750  Вт
        напряжение
        220—240  В

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