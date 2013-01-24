Широкий набор аксессуаров, которые можно приобрести отдельно

Для ручного блендера предлагается широкий ассортимент аксессуаров, которые помогут вам сэкономить время и силы. Теперь даже на небольшой кухне вы сможете с удобством приготовить самые разные домашние блюда. Насадки отсоединяются одним нажатием кнопки, и вы с легкостью снимите и установите любую насадку. Ассортимент аксессуаров включает большой измельчитель XL, компактный измельчитель, венчик для взбивания, насадку для картофельного пюре, аксессуар-кухонный комбайн.