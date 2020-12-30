HR1810/70
Легко выжать сок дома
С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.
Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.
Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл.
Съемный носик для простоты очистки
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.