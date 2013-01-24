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Daily Collection

Соковыжималка

HR1810/70
Общая оценка / 5
1 награда
  • Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома
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    Daily Collection Соковыжималка

    HR1810/70
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легко выжать сок дома

    С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Соковыжималка

    Легко выжать сок дома

    С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения. Узнать обо всех преимуществах

    Легко выжать сок дома

    С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Соковыжималка

    Легко выжать сок дома

    С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко выжать сок дома

      Удобство хранения соковыжималки благодаря компактному размеру

      • 220 Вт
      • 0,75 л
      • Стандартная камера подачи плодов
      Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

      Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

      Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.

      Небольшой размер и компактный дизайн

      Небольшой размер и компактный дизайн

      Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

      Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл

      Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл

      Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл.

      Съемный носик удобно мыть

      Съемный носик удобно мыть

      Съемный носик для простоты очистки

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса и фиксаторов
        PP
        Цвет
        Яркий белый с голубым оттенком
        Фиксаторы
        Да
        Материал крышки
        SAN
        напряжение
        220—240 V
        Частота
        50/60 Hz
        Длина шнура
        1 m
        Контейнер для мякоти
        750 ml
        Нескользящие ножки
        Да
        Режим скорости
        1
        Мощность
        220 W
        Отделение для хранения шнура
        Да

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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