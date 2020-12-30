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  • Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома

    Daily Collection Соковыжималка

    HR1810/70

    Легко выжать сок дома

    С помощью соковыжималки Philips HR1810/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.

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    Daily Collection Соковыжималка

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    Легко выжать сок дома

    Удобство хранения соковыжималки благодаря компактному размеру

    • 220 Вт
    • 0,75 л
    • Стандартная камера подачи плодов
    Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

    Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

    Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.

    Небольшой размер и компактный дизайн

    Небольшой размер и компактный дизайн

    Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

    Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл

    Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл

    Готовьте соки без перерыва с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 750 мл.

    Съемный носик удобно мыть

    Съемный носик удобно мыть

    Съемный носик для простоты очистки

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Яркий белый с голубым оттенком
      Материал корпуса и фиксаторов
      PP
      Материал крышки
      SAN

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      220  W
      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      750  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      1
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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