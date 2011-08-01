HR1823/70
Легко выжать сок дома
С помощью соковыжималки Philips HR1823/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Благодаря круглой камере подачи плодов требуется меньше времени на предварительную нарезку овощей и фруктов. А компактный дизайн обеспечивает удобство при хранении.Узнать обо всех преимуществах
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Круглая камера подачи плодов для удобной загрузки ингредиентов.
Мелкоячеистый фильтр для большего количества сока.
С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол.
Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.
Съемный носик для простоты очистки
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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