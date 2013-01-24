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Daily Collection

Соковыжималка

HR1823/70
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  • Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома
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    Daily Collection Соковыжималка

    HR1823/70
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Легко выжать сок дома

    С помощью соковыжималки Philips HR1823/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Благодаря круглой камере подачи плодов требуется меньше времени на предварительную нарезку овощей и фруктов. А компактный дизайн обеспечивает удобство при хранении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Соковыжималка

    Легко выжать сок дома

    С помощью соковыжималки Philips HR1823/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Благодаря круглой камере подачи плодов требуется меньше времени на предварительную нарезку овощей и фруктов. А компактный дизайн обеспечивает удобство при хранении. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко выжать сок дома

      Соковыжималка: удобно использовать и хранить

      • 220 Вт
      • 1 скорость
      • Белый/синий
      Круглая камера подачи плодов для удобной загрузки ингредиентов

      Круглая камера подачи плодов для удобной загрузки ингредиентов

      Круглая камера подачи плодов для удобной загрузки ингредиентов.

      Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

      Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

      Мелкоячеистый фильтр для большего количества сока.

      С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол

      С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол

      С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол.

      Компактный дизайн

      Компактный дизайн

      Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

      Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.

      Съемный носик удобно мыть

      Съемный носик для простоты очистки

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Кувшин для сока
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с голубым оттенком
        Материал корпуса и фиксаторов
        PP
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Полипропилен
        Материал крышки
        SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        1

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        220  Вт
        Контейнер для мякоти
        500  мл
        напряжение
        220–240  В

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