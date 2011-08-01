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  • Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома

    Daily Collection Соковыжималка

    HR1823/70

    Легко выжать сок дома

    С помощью соковыжималки Philips HR1823/70 можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Благодаря круглой камере подачи плодов требуется меньше времени на предварительную нарезку овощей и фруктов. А компактный дизайн обеспечивает удобство при хранении.

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    Daily Collection Соковыжималка

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    Легко выжать сок дома

    Соковыжималка: удобно использовать и хранить

    • 220 Вт
    • 1 скорость
    • Белый/синий
    Круглая камера подачи плодов для удобной загрузки ингредиентов

    Круглая камера подачи плодов для удобной загрузки ингредиентов

    Круглая камера подачи плодов для удобной загрузки ингредиентов.

    Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

    Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

    Мелкоячеистый фильтр для большего количества сока.

    С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол

    С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол

    С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол.

    Компактная конструкция

    Компактная конструкция

    Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

    Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.

    Съемный носик удобно мыть

    Съемный носик для простоты очистки

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Яркий белый с голубым оттенком
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Полипропилен
      Материал корпуса и фиксаторов
      PP
      Материал крышки
      SAN

    • Аксессуары

      Кувшин для сока
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      220  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      500  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      1
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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