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  • Моментальное приготовление домашних напитков Моментальное приготовление домашних напитков Моментальное приготовление домашних напитков

    Блендер и соковыжималка

    HR1840/80

    Моментальное приготовление домашних напитков

    Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л.

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    Блендер и соковыжималка

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    Моментальное приготовление домашних напитков

    Приготовление полезных соков и коктейлей

    • 300 Вт
    • Блендер 1,5 л
    • Белый/желтый
    Соковыжималка и блендер в одном

    Соковыжималка и блендер в одном

    Можно с легкостью приготовить сок или коктейль.

    2 скоростных режима и импульсный режим

    2 скоростных режима и импульсный режим

    Быстрая установка и очистка.

    Больше сока засчет мелкоячеистого фильтра

    Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      Яркий белый с желтыми вставками
      Материал корпуса и фиксаторов
      PP
      Материал крышки
      SAN
      Материал толкателя
      PP

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Кувшин блендера
      Да
      Кувшин для сока
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      300  W
      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      2
      Фиксаторы
      Да
      Ножки на присосках
      Да

    Badge-D2C

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