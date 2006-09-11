Блендер и соковыжималка
Моментальное приготовление домашних напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л.
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Моментальное приготовление домашних напитков Приготовление полезных соков и коктейлей 300 Вт Блендер 1,5 л Белый/желтый Соковыжималка и блендер в одном
Можно с легкостью приготовить сок или коктейль.
2 скоростных режима и импульсный режим
Быстрая установка и очистка.
Больше сока засчет мелкоячеистого фильтра
Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.
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