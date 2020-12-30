HR1841/80
Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя настройками скоростей и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л.Узнать обо всех преимуществах
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Можно размалывать любые сухие ингредиенты, например, кофе, зелень, специи и крупы.
Можно с легкостью приготовить сок или коктейль.
Быстрая установка и очистка.
Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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